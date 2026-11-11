Google lance le mode Transports en commun 2.0 sur Pixel 6a et Pixel 7 en 2026

Google étend le mode Transports en commun 2.0 à la gamme Pixel 6a et à tous les pays, activé automatiquement via capteurs et Bluetooth. Cette mise à jour améliore l'expérience utilisateur en voyage.

Le 15 novembre 2026, Google a annoncé le lancement du mode Transports en commun 2.0 lors du dernier Pixel Drop. Cette version s'active automatiquement grâce aux capteurs du smartphone lorsqu'il détecte que l'utilisateur est dans un train ou un métro, et elle n'est plus limitée aux modèles Pixel 7. Le Pixel 6a bénéficie désormais de cette fonctionnalité, d'où la couverture élargie de l'offre.

Fonctionnement du mode Transports en commun 2.0

Comme le mode Voiture ou Coucher, le mode Transports en commun 2.0 analyse en permanence la localisation, le signal GPS et les données de l'appareil pour déclencher automatiquement le profil " Voyage ". Lorsque le mode est activé, le Bluetooth se connecte aux systèmes de transport publics désignés, permettant de transmettre des informations aux passagers tout en désactivant les notifications intrusives.

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Dans Paramètres > Modes, l'utilisateur peut choisir le profil sonore, le niveau de vibration, l'activation du Bluetooth et les notifications autorisées. Le mode est entièrement personnalisable et ne nécessite plus d'intervention manuelle, ce qui simplifie l'expérience quotidienne des voyageurs.

Étendue globale et disponibilité régionale

Auparavant, le mode Transports en commun était offert uniquement aux États-Unis et au Japon, excluant l'Europe et le Royaume‑Uni. La version 2.0 est désormais disponible dans toutes les régions et toutes les langues, sans distinction géographique. Google a déclenché la mise à jour le jour de l'annonce et prévoit une propagation progressive sur plusieurs semaines.

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Les utilisateurs peuvent vérifier la disponibilité de la mise à jour dans la section Mise à jour logicielle de leur téléphone. Une fois installée, l'activation automatique se déclenche dès que l'appareil localise un train ou un métro.

Impact pour les utilisateurs et prochaines étapes

Pour les voyageurs, le mode Transports en commun 2.0 offre un environnement plus calme et plus sûr, en réduisant les notifications et en assurant la connexion Bluetooth aux systèmes de transport. Les entreprises de mobilité publique bénéficient également d'une diffusion facilité de l'information aux passagers via les appareils Android.

Les prochaines étapes prévoient l'introduction d'autres modes contextuels, comme le mode " Autobus " ou " Transfert ", afin d'étendre l'automatisation au-delà des trains. Les mises à jour régulières permettront d'ajuster les paramètres selon l'expérience et les retours des utilisateurs.