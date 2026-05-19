Google Introduces Major Changes to Search, Including AI-Powered Agents and Personalized Interfaces

Google has announced significant updates to its search engine, Search, including the introduction of AI-powered agents and personalized interfaces. These changes aim to make search more proactive and less reliant on users visiting external websites. The new features are available today in the United States, with plans to expand to other regions and countries in the future.

Google muscle Search avec des agents qui travaillent en arrière-plan, une barre de recherche entièrement repensée et des interfaces générées à la volée. Le hic : l’essentiel démarse aux États-Unis.

Vous cherchez une salle de karaoké pour six personnes, un vendredi soir, qui sert encore à manger tard. D’habitude, c’est dix onglets, trois sites de réservation et un coup de fil pour vérifier. Google voudrait que ce soit une seule phrase tapée dans Search, et que le reste se règle tout seul. C’est, en gros, la promesse des annonces faites aujourd’hui à l’I/O. La recherche ne doit plus seulement répondre, elle doit agir.

Dans le détail, Search passe sous Gemini 3.5 Flash, le dernier modèle rapide de Google, qui devient le moteur par défaut d’AI Mode pour tout le monde, partout. Ce mode conversationnel est déjà un succès selon Google : un an après son lancement, il dépasse le milliard d’utilisateurs mensuels, avec un volume de requêtes qui plus que double chaque trimestre. Surtout, Google introduit la plus grosse refonte de sa barre de recherche depuis plus de 25 ans.

Concrètement, elle s’agrandit toute seule quand on tape une question longue, accepte texte, images, fichiers, vidéos et même des onglets Chrome en entrée, et propose des suggestions qui vont au-delà de l’autocomplétion classique. AI Overviews et AI Mode fusionnent aussi en une seule expérience : on pose une question, on obtient un résumé, on enchaîne sur une conversation sans rupture. Ces deux nouveautés sont disponibles dès aujourd’hui, partout où AI Mode existe. Le vrai virage est là.

Google introduit des « information agents » : des agents qu’on configure une fois et qui tournent en arrière-plan, 24h/24, pour surveiller un sujet précis. Vous cherchez un appartement ? Vous lâchez tous vos critères, l’agent scanne les annonces en continu et vous prévient quand quelque chose colle. Google va plus loin avec la réservation agentique : pour des catégories comme le bricolage, la beauté ou les soins aux animaux, Search peut carrément appeler les commerces à votre place.

C’est là qu’il faut garder la tête froide. Un agent qui passe des coups de fil en votre nom, ça soulève des questions de fiabilité et de consentement que le communiqué balaie un peu vite. Et tout ça démarse aux États-Unis cet été, d’abord pour les abonnés Pro et Ultra. L’autre nouveauté, c’est le code agentique dans Search.

En s’appuyant sur la plateforme Antigravity et sur Gemini 3.5 Flash, la recherche peut fabriquer une interface sur mesure pour votre question : visualisations interactives, tableaux, graphiques, simulations, générés en temps réel. Vous voulez comprendre comment fonctionne votre montre ? Search code l’explication visuelle plutôt que de la chercher.

Google pousse même le concept jusqu’aux « mini-apps » : des tableaux de bord ou des trackers persistants, pour un suivi fitness ou l’organisation d’un déménagement, qu’on retrouve et qu’on modifie d’une fois sur l’autre. Bonne nouvelle, cette interface générative arrivera cet été pour tout le monde et gratuitement. Les mini-apps, elles, resteront dans un premier temps réservées aux abonnés Pro et Ultra américains. Il y aussi des zones d’ombre.

La quasi-totalité des fonctions agentiques sont calées sur « cet été », aux États-Unis, derrière un abonnement. En Europe, et donc en France, le calendrier n’est pas communiqué, et l’historique récent invite à la patience. Reste aussi la question de fond, celle que Google ne pose jamais : si Search répond, code et réserve sans qu’on visite le moindre site, que deviennent les sites en question ?

La recherche qui « agit » est aussi une recherche qui garde l’utilisateur chez Google. Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid.

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