Google Docs Android : Signets, Onglets et IA en Vue

L'application Google Docs sur Android pourrait bientôt recevoir de nouvelles fonctionnalités clés similaires à celles de la version web, notamment l'ajout de signets et la possibilité de créer des onglets de document. De plus, Google semble s'intéresser à l'intégration de l'intelligence artificielle dans son application Android, avec des outils tels que le résumé de documents et l'extraction des points clés.

L'application Google Docs sur Android offre déjà une grande partie des fonctionnalités présentes sur la version web, mais certaines options restent encore absentes. Selon une analyse de la version 1.25.062.00.90 de l'application par Android Authority, plusieurs outils jusqu'ici exclusifs au web pourraient bientôt être intégrés sur mobile.

Google travaillerait notamment sur des améliorations de navigation et d'organisation des documents, ainsi que sur une première incursion de l'intelligence artificielle dans son application Android. L'une des principales nouveautés en approche est l'ajout de signets. Cette fonctionnalité, déjà disponible sur la version web et iOS, permet de marquer des passages dans un document afin de les retrouver facilement. Sur Android, elle pourrait être accessible via le menu supérieur après la sélection d'un texte, ajoutant alors une icône de signet à côté du passage enregistré. Autre ajout intéressant : la possibilité de créer des onglets de document. Cette option permet de structurer un fichier en plusieurs sections distinctes et accessibles via des onglets. Dans la version Android en développement, cette fonctionnalité s'activerait en mode édition, offrant ainsi une meilleure organisation du contenu. Google semble aussi vouloir enrichir son application mobile avec des outils basés sur l'IA, similaires à ceux déjà présents sur Gmail. L'analyse du code source de la nouvelle version révèle l'intégration de fonctionnalités sous l'appellation Gemini, avec notamment un bouton « Résumer ce document » et une option pour détailler les points clés. Une icône Gemini a aussi été repérée dans la barre d'outils supérieure, ouvrant un menu contextuel permettant d'activer ces fonctionnalités. Pour l'instant, elles ne sont pas encore fonctionnelles et affichent un message d'erreur, mais leur présence laisse penser à un déploiement imminent. On ne sait pas exactement quand Google activera ces fonctionnalités, mais leur intégration dans le code source suggère qu'elles pourraient arriver dans une future mise à jour





01net / 🏆 48. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

GOOGLE DOCS ANDROID SIGNETS ONGLES INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Google s’arme pour la réalité mixte : les équipes de HTC Vive rejoignent Android XRAfin d'accélérer le développement d'Android XR, Google s'est offert une partie de l'équipe à l'origine du HTC Vive.

Lire la suite »

Android 16 : Google va changer nos habitudes avec un nouvel écran de verrouillageAndroid 16 Beta 1 vient d'être dévoilé, promettant des avancées significatives pour utilisateurs et développeurs. Notifications dynamiques, codec vidéo professionnel et meilleure adaptabilité des applications marquent un tournant dans l’écosystème Android. Les utilisateurs de smartphones Pixel compatibles peuvent déjà tester cette version via le programme Android Beta.

Lire la suite »

Google Renforce la Protection Antivol Intégrée à AndroidGoogle va améliorer la sécurité antivol intégrée à Android avec une nouvelle fonctionnalité appelée Identity Check. Cette fonction permettra une authentification biométrique pour accéder aux paramètres les plus sensibles du smartphone en cas de vol, empêchant ainsi toute modification non autorisée. La fonctionnalité sera déployée initialement sur les Pixels et les smartphones Samsung Galaxy avec One UI 7, puis sur d'autres appareils Android plus tard cette année.

Lire la suite »

Google modifie l'apparence des accusés de lecture sur AndroidGoogle teste une nouvelle apparence pour les accusés de lecture sur Android. Les indicateurs ont désormais un fond blanc, pour un meilleur contraste avec les messages. D'autres changements incluent un affichage intégré des accusés de réception et un accès plus simplifié aux informations de l'heure et du cryptage.

Lire la suite »

Android 16 : Google va changer nos habitudes avec un nouvel écran de verrouillageAndroid 16 pourrait bientôt débarquer avec une refonte de l'écran de verrouillage. La nouvelle version du système d'exploitation promet d'introduire un nouveau mode de visualisation des notifications.

Lire la suite »

Google peut désormais identifier les VPN fiables sur Android, voici commentGoogle déploie actuellement un nouveau système de certification pour les applications VPN sur le Play Store, une initiative annoncée initialement en novembre 2023 qui se concrétise enfin.

Lire la suite »