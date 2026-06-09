Google dévoile des mises à jour majeures pour NotebookLM : code automatisé, nouvelles sources et exports étendus

Google lance des fonctionnalités inédites pour NotebookLM, incluant l'intégration d'Antigravity pour le codage, un accès à un ordinateur cloud sécurisé, et de nouveaux formats d'export, réservés dans un premier temps aux abonnés AI Ultra et Workspace Business.

Google vient de dévoiler une série de nouvelles fonctionnalités pour NotebookLM, son assistant de recherche alimenté par l'intelligence artificielle. L'objectif annoncé est clair : permettre aux utilisateurs de mener des projets de recherche plus ambitieux et plus approfondis.

Parmi les innovations majeures, on retrouve l'intégration de la plateforme de codage automatisée Antigravity directement dans NotebookLM. Cette addition devrait considérablement améliorer la précision des réponses fournies par l'assistant, tout en rendant son processus de réflexion plus transparent et explicable pour l'utilisateur. Désormais, chaque notebook bénéficie d'un accès à un ordinateur sécurisé, hébergé dans le cloud, capable d'écrire et d'exécuter du code.

Le système comprend plus de 100 compétences logicielles soigneusement sélectionnées, offrant un large éventail de nouvelles fonctionnalités pour une compréhension approfondie des sources contenues dans votre notebook. Les performances de cette nouvelle version sont impressionnantes : elle obtient un taux de réussite moyen de 65% sur les cinq principaux critères d'évaluation, avec un score de 69,9% pour l'analyse de longs documents et de 78,2% pour la recherche web avancée. Ces chiffres montrent une nette amélioration par rapport à l'ancienne version.

Mais ce n'est pas tout. NotebookLM évolue également dans sa manière de démarrer un projet. Il est désormais possible de lancer une recherche sans avoir à importer au préalable des notes ou des sources. Il suffit de poser des questions sur un sujet, et l'outil lance une recherche sur Google pour trouver les meilleures sources disponibles en ligne.

L'utilisateur peut ensuite décider de les intégrer ou non dans son notebook, offrant ainsi une flexibilité accrue. Côté exports, la palette de formats de sortie s'est considérablement élargie : PNG, SVG, PDF, DOCX, MD, TXT, CSV, JSON, XLSX, PPTX, et même des images générées par Nano Banana (PNG, JPG, GIF). Cela permet une intégration fluide avec d'autres outils et workflows.

Cependant, ces nouveautés ne sont pas accessibles à tous. Google a choisi de les réserver aux abonnés Google AI Ultra et aux clients Workspace Business disposant d'un accès AI Ultra ou AI Expanded. Les utilisateurs non abonnés devront patienter, car le géant de la tech prévoit un déploiement plus large dans un avenir proche, sans toutefois communiquer de date précise.

Cette stratégie rappelle celle adoptée pour d'autres fonctionnalités premium, où l'accès anticipé sert à tester et à peaufiner les outils avant une diffusion massive. En attendant, NotebookLM continue de s'affirmer comme un outil de recherche puissant, capable de rivaliser avec les meilleurs assistants IA du marché, et ces mises à jour renforcent sa position dans l'écosystème Google





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