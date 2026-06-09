Google AI Plus voit son abonnement mensuel chuter de 37,5 % à 4,99 €

Google réduit drastiquement le prix de son offre Google AI Plus à 4,99 € par mois, tout en doublant le stockage à 400 Go et en intégrant davantage d'outils d'intelligence artificielle dans ses services, dont Android prévu pour 2026.

Google a annoncé une réduction de prix qui marque un tournant inattendu dans la stratégie tarifaire de son service d'intelligence artificielle, Google AI Plus. Cette décision, prise le mardi 9 juin 2026, s'inscrit dans une dynamique plus large de la firme de Mountain View qui cherche à imposer son hégémonie dans le domaine de l'IA en rendant ses outils plus accessibles tout en enrichissant leurs capacités.

Jusqu'ici, les trois niveaux d'abonnement proposés aux utilisateurs étaient respectivement à 7,99 € pour Google AI Plus, 21,99 € pour Google AI Pro et 274,99 € pour Google AI Ultra. Le nouveau tarif pour Google AI Plus passe désormais à 4,99 € par/mois, soit une baisse de 37,5 % qui n'est pas négligeable. Ce geste commercial intervient alors que les services associés ont été significativement améliorés depuis le début de l'année.

Google AI Plus offre désormais 400 Go de stockage via Google One, doublant ainsi la capacité initiale de 200 Go. Cette extension de stockage s'accompagne d'un accès illimité à la nouvelle génération de modèles de langage Gemini, renforçant l'expérience utilisateur et la pertinence des réponses générées par l'IA.

Cees dernières mois, Google a multiplié les annonces de mise à jour de son offre IA, annonçant notamment que les capteurs d'Android recevront une intégration profonde de l'IA dès 2026, avec des fonctions de traduction en temps réel, d'analyse avancée d'images et de suggestions contextuelles basées sur l'historique de l'utilisateur. L'objectif affiché par la société est de créer un écosystème d'intelligence artificielle omniprésent, allant des appareils mobiles aux services cloud, en passant par les applications de productivité.

Le plan de Google s'articule autour de trois piliers 1) l'accès gratuit à une version basique de l'IA, 2) des abonnements premium qui suppriment les limites 1 . , l'< . l .





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