Good Adresses to Watch the World Cup in France

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Alors que le coup d'envoi de la Coupe du Monde de Football sera donné ce jeudi à 21 h, de nombreux établissements biterrois se préparent à accueillir des supporters pendant près d'un mois.

Écrans géants, animations, happy hours et convivialité : voici quelques bonnes adresses pour suivre les matchs et, peut-être, célébrer les victoires. Alors que les bleus de Didier Deschamps sont arrivés à Boston, ce mercredi 10 juin, pour se mettre au rythme étasunien, les cafés et restaurants Biterrois, eux, se préparent à recevoir les supporters. La rencontre entre le Mexique et l'Afrique du Sud, donnera le coup d'envoi de la Coupe du Monde de Football jeudi 11 juin à 21 h.

La France, elle, jouera son premier match contre le Sénégal, le mardi 16 juin à 21 h. Malgré les contraintes liées au décalage horaire avec les États-Unis, les bars se sont organisés pour diffuser les matchs, notamment ceux de la France. Écrans extérieurs, jeux et terrasses prêtes à accueillir des supporters exaltés en grand nombre, les restaurateurs biterrois sont rodés. Voici six lieux où regarder la Coupe du Monde en bonne compagnie – liste non-exhaustive.

Pour la Coupe du Monde, les horaires changent, l'établissement sera ouvert jusqu'à 00 h. La brasserie est équipée de grands écrans extérieurs qui seront sortis pour les matchs de l'équipe de France et sur demande pour les autres rencontres.

'Nous avons l'habitude, lors de la dernière finale de l'équipe de France, nous avions écoulé 100 fûts de bière, c'est une chouette période'Le bar sportif du centre-ville transformera sa grande terrasse en fanzone. Des écrans seront positionnés à l'extérieur pour les matchs préliminaires. Si la France avance dans le tableau, de gros projecteurs diffuseront les matchs. Des jeux de paris sportifs (sans mise) animeront les soirées.

Il y a quelques semaines, l'établissement avait accueilli 700 personnes pour la finale de la ligue des champions et le sacre du Paris Saint-Germain. Le petit restaurant diffusera les plus gros matchs ceux de la France bien sûr, mais aussi ceux qui intéressent les clients. Pendant la Coupe d'Afrique des Nations, il y avait une super ambiance ! Il y avait plus de personnes que de chaises, les gens étaient debout face à l'écran'.

Les Halles : foot et gastronomie Pour faire rimer foot avec gastronomie, les supporters pourront se rendre aux halles de Béziers où le match sera diffusé sur les écrans du bar central Biltoki. Durant les phases de poule, seuls les matchs de l'équipe de France seront diffusés. s'amuse le chef des lieux qui ne se laisse pas influencer par les pronostics.

Si les matchs sont visibles à l'intérieur du bar jusqu'à sa fermeture (1 h du matin) en phase de poule, des écrans seront positionnés dehors. Pour le gérant, habitué à l'exercice, 'la majorité des gens commencent à vraiment s'intéresser à la Coupe du Monde et à venir après les poules'Alors que deux semaines auparavant, les célébrations de la victoire du Paris Saint-Germain (PSG) ont donné lieu à quelques débordements, des communes se sont inquiétées de la sécurité dans leur ville pendant la Coupe du Monde.

Béziers, fait néanmoins le choix de 'Il n'y a pas eu de débordement jusque-là, donc ça se passe de surenchère' , estime-t-on. Il n'y aura donc pas de dispositif de sécurité particulier ni de couvre-feu supplémentaire, comme on peut le voir à Toulouse ou Clermont-Ferrand. De faits, un couvre-feu est déjà en place, depuis 2024, pour les mineurs de moins de quinze ans, de 23 h à 6 h, dans trois quartiers : le centre-ville, la Devèze et l'Iranget-Grangette.

Côté réjouissances, un écran géant sera installé sur la façade de l'Hôtel de Ville si la France atteint les demi-finales, puis la finale. Découvrez nos offres spéciales avec Googl





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