Goma sous le contrôle du M23 : climat d'inquiétude et exode massif

La ville congolaise de Goma , tombée aux mains des rebelles congolais du M23 fin janvier, est plongée dans un climat d'incertitude et de peur. Le M23 , soutenu par le Rwanda voisin, s'est emparé de l'aéroport de Bukavu , principale ville du Sud-Kivu, avant une réunion des chefs d'Etat de l'Union africaine en Ethiopie. Après avoir pris Goma au terme d'une offensive éclair, les rebelles ont poursuivi leur avancée dans le Sud-Kivu.

Goma, où la vie reprend timidement, témoigne des traces des combats violents. Certains commerces restent fermés, ceux qui ont rouvert baissent leur rideau tôt le soir et les rues sont vides le soir. Un climat d'inquiétude règne, alimenté par la présence régulière des rebelles du M23 qui patrouillent la ville. Des hommes souvent très jeunes, qui traquent les soldats de l'armée congolaise, expliquant les coups de feu entendus notamment la nuit.Les rebelles du M23, équipés et soutenus par le Rwanda, ont ouvert la voie à l'avancée du groupe vers Bukavu. Sur le plan humanitaire, la situation est catastrophique. Des camps de déplacés autour de Goma sont démantelés, contraignant près d'un million de civils à fuir. Ces déplacés, chassés par la guerre et dépendants de l'assistance des ONG, sont forcés de marcher pendant des jours, souvent sans provisions ni soutien. Des maisons ont été détruites, pillées ou incendiées dans la région de Saké, à l'ouest de Goma, où de nombreux groupes armés profitent de l'absence de l'état congolais pour faire régner la terreur.





