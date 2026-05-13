Gobao annonce un nouveau 'Super Charger' pour ses batteries de vélos électriques à 1 500 W, coupant la durée du plein d'énergie en moitié

Le fabricant chinois Gobao a annoncé un nouveau 'Super Charger' pour ses batteries de vélos électriques, doté d'une puissance maximale de 1 500 W, capable de fournir 80 % de charge en seulement 20 minutes. Concernant la recharge ultra-rapide, Gobao dévoilera prochainement un nouveau système qui permettra de réduire considérablement la durée du plein d'énergie sur les batteries Gobao.

Le fabricant chinois Gobao a annoncé un nouveau ' Super Charger ' pour ses batteries de vélos électriques , doté d'une puissance maximale de 1 500 W, capable de fournir 80 % de charge en seulement 20 minutes.

Concernant la recharge ultra-rapide, Gobao dévoilera prochainement un nouveau système qui permettra de réduire considérablement la durée du plein d'énergie. Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers.

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