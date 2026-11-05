Christophe Poitevin dirige l'équipe culinaire de la 22e édition du Goût du Large à Port-en-Bessin. Une fête dédiée à la coquille Saint-Jacques ouverte depuis le 2 novembre.

Christophe Poitevin, ancien pêcheur et retraité de la marine marchande, dirigera une équipe de douze bénévoles pour les deux jours de la 22e édition du Goût du Large. L'événement se tiendra samedi 7 et dimanche 8 novembre 2026 dans la commune de Port-en-Bessin-Huppain.

Organisation logistique et volume de production

L'ancien patron de chalutier prévoit de cuisiner environ 150 kilogrammes de noix de Saint-Jacques durant tout le week-end. Cette quantité correspond à près de 4 500 coquilles décortiquées achetées en amont. La préparation s'étalera entre l'atelier de Port Marée et la salle des fêtes, nécessitant huit heures de travail intensif par jour pour sept à huit personnes.

Also read De la France à l’Espagne, les jeunes manifestants remettent l’éloquence au goût du jour

Le but affiché est d'assurer 5 400 dégustations au total, ce qui représente potentiellement 1 800 clients différents. Les bornages téléphoniques réalisés sur demande de la municipalité servent à estimer la fréquentation réelle de cette manifestation annuelle.

Dégustations et recettes emblématiques

Les visiteurs pourront goûter trois préparations spécifiques proposées par l'équipe de Christophe Poitevin. Il s'agit d'une terrine de coquilles Saint-Jacques à la normande, d'une version à l'orientale et de la recette signature à la portaise. Le tarif pour ces trois bouchées est fixé à quatre euros.

Advertisement

La recette à la portaise, imaginée par un originaire de Port-en-Bessin réinstallé à Agy, commence par faire revenir des échalotes avec du beurre jusqu'à transparence. On y ajoute ensuite de l'ail haché, du thym déshydraté et de la crème pour mijoter doucement.

La finition inclut de la moutarde à l'ancienne, des champignons saisis et des crevettes roses coupées en dés. Les noix de Saint-Jacques sont saisies rapidement de chaque côté avant d'être incorporées à la sauce pour quelques minutes de cuisson finale. Le plat se sert traditionnellement avec du riz blanc.

Contexte halieutique et ouverture de la campagne

Cette édition coïncide avec l'ouverture officielle de la campagne de pêche à la coquille Saint-Jacques dans la baie de Seine. La zone de pêche a été autorisée à ouvrir ses opérations dès lundi 2 novembre 2026. Seuls les chalutiers de moins de seize mètres sont habilités à drager dans cette zone spécifique.

La coquille de baie de Seine, vendue sous la criée de Port-en-Bessin-Huppain, conserve son label rouge. Elle reste le produit phare de la fête, malgré les observations concernant le retour d'un prédateur vorace dans l'écosystème local. L'abondance historique capturée compense partiellement ces perturbations naturelles.

Advertisement

Parcours professionnel et engagement municipal

Christophe Poitevin cumule trente-sept ans de carrière maritime, dont vingt-cinq ans comme patron pêcheur et douze comme maître d'équipage. Il a notamment commandé un chalutier hauturier de vingt-et-un mètres vendu en deux mille six. Son père et sa mère étaient tous deux issus de familles de pêcheurs.

Élu municipal réélu en 2026 pour son deuxième mandat, il compare son rôle politique à celui de capitaine au long cours. Il affirme devoir garder le cap et affronter le mauvais temps tout en se faisant entendre. Son engagement public s'inscrit dans une tradition familiale forte liée à la mer.

En marge de ses fonctions administratives, il met son goût pour la cuisine au service de la promotion des produits de la pêche locale. Il considère que porter l'écharpe tricolore revient à diriger un navire vers une destination commune. Sa présence sur le pont du Goût du Large illustre cet engagement double.