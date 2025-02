Gmail : L'IA au service du phishing, vigilance accrue requise

Le FBI met en garde les utilisateurs de Gmail contre une nouvelle vague d'attaques de phishing utilisant l'intelligence artificielle pour paraître plus crédibles.

Les cyberattaques se multiplient de plus en plus et gagnent en sophistication, particulièrement les attaques de phishing. Selon un avertissement du FBI relayé par Forbes, les 2,5 milliards d'utilisateurs de Gmail doivent être particulièrement vigilants. L'intelligence artificielle (IA) est désormais utilisée par les cybercriminels pour élaborer des attaques de phishing plus convaincantes et plus difficiles à détecter.

Les escrocs utilisent l'IA pour personnaliser leurs campagnes et adapter leurs emails aux codes des marques, les rendant ainsi plus crédibles. Par exemple, ils peuvent se faire passer pour le service d'assistance de Google en envoyant un email avec le logo de l'entreprise et une syntaxe impeccable. Pire encore, des plateformes illégales alimentées par l'IA permettent aux cybercriminels de générer des sites frauduleux en quelques clics, rendant les attaques encore plus faciles à mettre en œuvre. \Selon un rapport de Hoxhunt, les attaques de phishing ont augmenté de 49% depuis 2022. Les escrocs utilisent des liens courts et personnalisables qui semblent provenir de sources fiables et qui adoptent le nom de domaine de vraies entreprises, créant ainsi une illusion parfaite pour les utilisateurs. Le temps moyen pendant lequel les utilisateurs tombent dans le piège des emails de phishing est inférieur à 60 secondes. \Face à cette menace croissante, le FBI recommande d'être particulièrement prudent. Ne jamais cliquer sur des liens ou des pièces jointes dans les emails non sollicités, éviter de saisir des informations sensibles sur des sites non vérifiés et activer l'authentification à deux facteurs sont des mesures essentielles pour se protéger contre les attaques de phishing. Les utilisateurs doivent rester vigilants et apprendre à identifier les signes d'une tentative de phishing afin de protéger leurs données personnelles et leur sécurité en ligne





