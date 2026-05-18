Global rise in executions causes concern as Amnesty International report reveals new records - USA, Iran, China among countries reported to have executed large numbers of prisoners

Amnesty International's annual report reveals a significant rise in executions worldwide, with disturbing rises in countries like Iran and the U.S. The report also highlights issues around fairness of trials and access to basic information on death sentences.

Iran , Chine... et Etats-Unis : avec une hausse de 78% en un an, la peine de mort a atteint des records dans le monde en 2025.

Dans son rapport annuel sur la peine de mort, Amnesty International a fait état d'au moins 2.707 exécutions en 2025, soit une hausse de 78% par rapport à l'année précédente. Les chiffres inférieurs à la réalité, car certains pays, comme la Chine, refusent de communiquer les données officielles sur les condamnations à mort.

Dans ce contexte, le recours à la peine de mort a atteint son niveau record depuis 1981, et marque une hausse de 78% par rapport à 2024, où 1.518 exécutions avaient été recensées. Par ailleurs, le nombre de pays pratiquant encore la peine de mort est deux fois moins important qu'il y a 45 ans. Dont certains pays aux régimes répressifs, où la peine de mort est utilisée comme un moyen 'de réduire au silence la dissidence.

Dans les Etats-Unis, Donald Trump, alors président, avait signé un décret ordonnant le recours systématique à la peine de mort pour les crimes les plus graves. Certains pays comme la Chine se sont également montrés responsables de la hausse, avec des milliers de condamnations et exécutions au cours des années. Amnesty International alerte également sur des violations du droit international dans des pays pratiquant la peine de mort.

Le rapport d'Amnesty International évoque des exécutions illégales, des procédures équivoques et appelle à la levée de la peine de mort pour s'aligner sur les normes internationales relatives à l'équité des procès, l'interdiction du recours à la torture, et la non-usage de la peine de mort contre lesילובables. La ONG nie l'efficacité de la peine de mort de dissuader les criminels.

Elle cite le cas du Canada, où une abolition de la peine de mort a conduit à une réduction des meurtriers





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