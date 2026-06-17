GLM-5.2 : le modèle d'IA open source chinois qui défie les géants américains

La startup chinoise Z.ai lance GLM-5.2, un modèle d'IA open source de 744 milliards de paramètres, rivalisant avec les meilleurs modèles fermés américains comme GPT-5.5 et Claude Opus 4.8 sur des tâches de long horizon. Avec un coût d'utilisation six fois inférieur et une licence MIT, il séduit les entreprises soucieuses de souveraineté numérique.

Une startup chinoise vient de bouleverser le marché de l'intelligence artificielle avec un nouveau modèle de langage open source , gratuit à télécharger et terriblement compétitif face aux géants américains comme OpenAI et Anthropic.

Z.ai, anciennement connue sous le nom de Zhipu AI, a dévoilé GLM-5.2 le 13 juin 2026. Ce modèle de 744 milliards de paramètres se hisse en tête du classement des modèles ouverts, ceux dont le code source est librement accessible. Il talonne même les meilleurs modèles fermés, tout en coûtant environ six fois moins cher à utiliser via l'API.

GLM-5.2 est spécialement conçu pour les tâches de long horizon, c'est-à-dire des projets de grande envergure qui prennent des heures, comme la construction d'un logiciel complet, la révision d'un vaste dépôt de fichiers ou l'analyse d'une base de code entière. Sa mémoire de travail, appelée fenêtre de contexte, peut contenir jusqu'à un million de tokens, soit cinq fois plus que la version précédente GLM-5.1 qui plafonnait à 200 000 tokens.

Cela permet de traiter des volumes d'informations considérables sans perdre le fil. De plus, Z.ai a introduit deux niveaux d'effort de raisonnement : Max et High. Le mode Max pousse la réflexion au maximum pour les problèmes complexes, tandis que le mode High sacrifie un peu de performance pour une consommation moindre, idéal pour des réponses rapides. Les développeurs peuvent choisir selon leurs besoins.

Les performances de GLM-5.2 sont impressionnantes dans les tests de génie logiciel. Sur FrontierSWE, qui mesure la capacité d'une IA à mener à bout un projet technique de plusieurs heures, GLM-5.2 atteint 74,4 %, dépassant GPT-5.5 (72,6 %) et frôlant Claude Opus 4.8 (75,1 %). Sur SWE-bench Pro, il obtient 62,1 % contre 58,6 % pour GPT-5.5. Un indice composite place GLM-5.2 en tête des modèles ouverts avec un score de 51.

Cependant, sur Terminal-Bench 2.1, il marque 81, derrière Claude Opus 4.8 (85) mais devant Gemini 3.1 Pro de Google (74). Il faut noter que le mode Max consomme beaucoup de tokens, ce qui peut alourdir la facture pour de très gros volumes.

Par ailleurs, Z.ai a multiplié les versions récemment (GLM-5, GLM-5.1, puis GLM-5.2) sans toujours publier ses propres chiffres officiels, les benchmarks les plus fiables provenant d'évaluations tierces. L'atout majeur de GLM-5.2 ne réside pas seulement dans ses performances, mais dans son modèle économique. Via l'API de Z.ai, l'utilisation coûte 1,40 dollar par million de tokens en entrée et 4,40 dollars en sortie.

En comparaison, GPT-5.5 demande 5 dollars en entrée et 30 dollars en sortie, soit près de six fois plus cher côté sortie. Pour une entreprise traitant des millions de requêtes, l'écart est colossal.

De plus, Z.ai publie GLM-5.2 sous licence MIT, une licence open source sans restriction. Disponible sur Hugging Face, le modèle peut être téléchargé, modifié, commercialisé et exécuté sur des serveurs privés sans redevance ni contrainte d'usage. L'entreprise ne paie alors que l'électricité et le matériel. Cet argument prend tout son sens dans le contexte actuel : la semaine dernière, l'administration Trump a interdit aux ressortissants étrangers d'utiliser certains modèles fermés américains.

Un modèle fermé peut disparaître du jour au lendemain sur décision politique, alors qu'un modèle ouvert hébergé localement reste accessible. GLM-5.2 séduit donc au-delà du simple prix. L'accueil des développeurs a été immédiat. Le modèle est compatible dès le premier jour avec des outils de programmation par agents comme Claude Code ou Cline.

Pour ceux qui gèrent d'énormes projets et butent sur la mémoire des autres IA, GLM-5.2 vaut un essai, d'autant qu'il s'intègre sans tout reconstruire. Pour le grand public, l'intérêt est plus indirect : il montre que l'écart entre l'IA chinoise ouverte et les géants américains fermés se réduit rapidement, et que la facture des seconds paraît de moins en moins justifiée. GLM-5.2 est une démonstration éclatante que l'open source peut rivaliser avec les modèles les plus chers du marché





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IA Open Source Modèle De Langage Z.Ai GLM-5.2

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