Glamour et Vitesse : Les 24 Heures du Mans lancent une gamme de cosmétiques bio

L'Automobile Club de l'Ouest s'associe à la marque Le Rouge Français pour diversifier son offre commerciale avec une collection de produits de beauté naturels et bio, rendant hommage à l'histoire de la course et à ses pilotes.

L'univers des 24 Heures du Mans, traditionnellement marqué par l'odeur de l'essence, le bruit assourdissant des moteurs et la technicité pure de la mécanique, s'ouvre aujourd'hui à une dimension totalement différente : celle du glamour et du soin de soi.

Dans une volonté assumée de diversifier son offre commerciale, l'Automobile Club de l'Ouest a conclu un partenariat innovant avec la marque Le Rouge Français pour proposer une gamme de produits de beauté inédite. Cette initiative marque un tournant historique pour la classique mancelle, qui a longtemps été perçue comme un bastion masculin où l'esthétique féminine était reléguée au second plan.

En intégrant des cosmétiques au sein de son catalogue, l'organisation reconnaît l'importance croissante du public féminin et souhaite offrir des articles qui allient l'esprit de la compétition à l'élégance française. Cette transition s'inscrit dans une stratégie globale de modernisation de l'image de l'événement, prouvant que la passion pour la vitesse peut parfaitement cohabiter avec l'art du maquillage et du soin.

Au cœur de cette collection se trouve une philosophie rigoureuse basée sur le respect de la nature et la qualité artisanale. Le Rouge Français a conçu ces produits en utilisant exclusivement des pigments issus de végétaux, garantissant ainsi des compositions 100 pour cent naturelles et biologiques. En s'inspirant des méthodes de l'Antiquité, la marque a choisi d'écarter totalement les composants de synthèse dérivés du pétrole, souvent omniprésents dans l'industrie cosmétique moderne.

Ce choix est d'autant plus symbolique dans un contexte de course automobile, où la lutte contre la pollution et la transition vers des énergies plus propres est devenue un enjeu central pour le sport moteur. Au-delà de la composition, la collection rend un hommage vibrant à Odette Siko, la première femme à avoir terminé les 24 Heures du Mans.

Le visage de cette pionnière, représenté au volant d'un bolide d'époque sur les packagings, ancre la gamme dans une esthétique vintage tout en célébrant l'audace et le courage féminin. C'est une manière de relier le passé glorieux de la course à une vision contemporaine du luxe et du bien-être. La gamme se structure comme un véritable récit, suivant le déroulement chronologique et émotionnel d'une journée de course.

Le produit phare, le rouge à lèvres, symbolise le moment le plus intense : le départ. Le rouge est ici choisi pour incarner la pression, la vibration et la tension extrême qui règnent sur la grille alors que les pilotes attendent que le feu passe au vert. C'est l'instant ultime où le pilote est encore impeccable avant l'effort violent.

Ensuite, la collection propose un baume réparateur et hydratant intitulé Lumière sur la chapelle, inspiré par l'heure dorée, ce moment où la lumière du soleil devient douce et chaude. Ce produit, conçu pour être utilisé aussi bien par les hommes que par les femmes, vise à apaiser la peau après l'exposition aux éléments. La nuit est représentée par un vernis à ongles nommé Nuit à Mulsanne.

Ce choix rend hommage au virage préféré de la pilote Aurore Héraud, tout en rappelant les éclats rouges des étriers de frein et des feux arrière qui percent l'obscurité du circuit. Enfin, le cycle se termine avec le Réveil au Tertre Rouge, une huile démaquillante conçue pour apporter douceur et calme après une nuit blanche, permettant de nettoyer les impuretés et de retrouver une sensation de fraîcheur au petit matin.

Disponible dès le lundi 8 juin 2026, tant dans la boutique du nouveau musée que sur la plateforme en ligne du Rouge Français, cette collection ambitionne de devenir la crème de la crème du savoir-faire français. L'objectif pour les partenaires est d'asseoir une notoriété forte en proposant des produits d'exception qui reflètent l'excellence associée aux 24 Heures du Mans.

Après ce premier lancement réussi, l'idée est d'étendre cette expérience cosmétique à d'autres facettes de l'événement, transformant ainsi l'expérience du spectateur et du participant. En mêlant l'adrénaline des circuits à la délicatesse des soins bio, Le Mans prouve que sa capacité d'innovation ne se limite pas aux moteurs hybrides ou électriques, mais s'étend également à l'art de vivre et à l'inclusion, offrant ainsi une image renouvelée et inclusive de sa légendaire course d'endurance





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