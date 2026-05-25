À Las Vegas, le grec Kristian Gkolomeev a établi un chrono de 20,81 secondes sur 50 mètres nage libre lors des Enhanced Games, battant le précédent record officiel mais ne pouvant être homologué en raison des règles de compétition, tout en remportant une prime d’un million de dollars.

Une compétition unique a marqué à l’histoire de la natation lorsqu’un athlète grec, Kristian Gkolomeev , a franchi à coup de vitesse le mur du record officiel du 50 mètres nage libre.

Connu pour son dynamisme de sprinteur, Gkolomeev a réalisé un chrono de 20,81 secondes à Las Vegas, battant de 7 centièmes le précédent record mondial de 20,88 secondes établi par l’Australien Cameron McEvoy en mars dernier. Ce record, toutefois, ne pourra jamais être reconnu par les fédérations sportives internationales.

En effet, la compétition, nommée les Enhanced Games, se distingue par la permission explicite d’utiliser des substances dopantes, ainsi que des combinaisons de natation intégrales en polyuréthane, une catégorie interdite dans les compétitions officielles. Par conséquent, tous les temps réalisés, même les plus impressionnants, restent informels. Dans l’occasions de ce premier et unique jour de championnat, aucune autre performance ne parvient à surpasser les marques mondiales existantes.

Le nageur a obtenu ce temps durant l’ultime épreuve du program, dépassant les prévisions des organisateurs qui s’attendaient à voir plusieurs records tomber. Outre la satisfaction d’avoir battu un record non officiel, Gkolomeev a également gagné une somme de un million de dollars, récompense spéciale attribuée aux performances dépassant les marques actuelles.

Ce prix énorme, compris dans une somme totale de 250 000 dollars par épreuve, met en lumière l’importance capitale que la structure met sur le dépassement des limites, même en dehors des cadres réglementaires de la FA nos. La victoire de Gkolomeev en est une illustration frappante d’un athlète prêt à revenir pour la prochaine édition, convaincu qu’une occasion similaire n’attendra pas longtemps.

Le nageur, âgé de 32 ans et champion d’Europe 2024 sur 50 mètres nage libre grand bassin, a déclaré avec conviction qu’il était prêt à défendre son titre si une revanche se présenta. La victoire au cours des Enhanced Games a été saluée par certains comme une démonstration de la puissance et de la préparation du nageur, tandis que d’autres ont souligné l’importance de maintenir la pureté du sport et l’intégrité des compétitions officielles.

Finalement, bien que la performance de Gkolomeev ne soit pas reconnue comme un record officiel, elle restera chaque année dans les annales de la natation comme un accomplissement hors du commun, un rappel de ce qui est possible lorsque les règles sont remises en question, même temporairement. Son record de 20,81 secondes, à ce jour, demeure le plus rapide jamais enregistré dans le cadre d’une compétition où les substances interdites sont autorisées, un instant ponctuant l’histoire de la natation.





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