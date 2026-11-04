Giuseppa Ciurleo : La violente réaction face aux commentaires haineux de novembre

Giuseppa Ciurleo dénonce sur Instagram la haine en ligne à son encontre le 3 novembre. L'influenceuse de 25 ans réagit aux attaques sur ses vidéos culinaires et sportives.

Giuseppa Ciurleo a exprimé avec colère sa détresse face aux agressions numériques qu'elle subit quotidiennement. Cette réaction publique est intervenue spécifiquement le mardi 3 novembre, date à laquelle l'influenceuse a décidé de mettre un terme au silence qui l'enveloppait depuis trop longtemps. Elle a choisi de s'exprimer directement contre les internautes qui alimentent une dynamique de harcèlement incessant.

Réaction violente contre la haine en ligne

L'actuelle partenaire de l'animateur Paga a publié une vidéo sur sa story Instagram pour dénoncer publiquement les propos tenus à son encontre. Dans ce message enregistré, Giuseppa Ciurleo confesse que la quantité de malveillance est devenue insoutenable pour elle. Elle indique explicitement qu'elle se retient de hauts de nez et d'insultes en retour, soulignant ainsi son effort pour rester courtoise malgré la provocation.

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L'influenceuse de vingt-cinq ans décrit ces attaques comme étant gratuites et dénuées de tout fondement logique. Elle utilise le terme "flippants" pour qualifier le ton de certains utilisateurs qui semblent prendre un plaisir malsain à la critiquer. Cette déclaration vise à rappeler à son audience que derrière un écran se cache une personne réelle qui mérite le respect de base.

Les cibles précises de ses critiques

Les propos haineux ne se limitent pas à un seul type de contenu publié sur ses réseaux sociaux. Giuseppa Ciurleo note que les attaques se concentrent particulièrement sous ses vidéos culinaires, un secteur où elle tente de se faire une place. Elle dénonce l'hypocrisie de ceux qui jugent sa légitimité à partager des recettes de cuisine, trouvant cela injuste et excessif.

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Le problème s'étend également à ses publications liées au sport, notamment celles concernant ses entraînements pour l'Hyrox. Cette compétition de fitness intense est souvent citée comme un point de mire pour les commentaires négatifs. L'influenceuse constate avec amertume que sa vie personnelle et professionnelle est constamment observée et critiquée par des inconnus.

La résilience de Giuseppa Ciurleo

Malgré ces assauts numériques répétés, Giuseppa Ciurleo continue de partager ses progrès et sa reconstruction personnelle. Elle a choisi de ne pas se laisser abattre par la toxicité des réseaux sociaux, privilégiant sa santé mentale et son évolution. Elle expose volontairement sa vie, ce qui en fait une cible privilégiée pour les haters, mais elle refuse d'arrêter de publier.

Le contexte familial et relationnel

Ce combat contre la haine s'inscrit dans un contexte de vie familial marqué par la parentalité. Giuseppa Ciurleo est mère de deux petites filles, Giorgia née en 2023 et Adrianna née en 2024. Elle et Paga maintiennent une entente cordiale malgré leur séparation, plaçant le bien-être de leurs enfants au centre de leurs priorités.

Les deux parents ont récemment été vus ensemble au concert de Jul, entourés de leurs amis respectifs. Cette présence conjointe confirme leur volonté de préserver un climat apaisé pour leur famille. L'influenceuse utilise sa plateforme pour montrer cette reconstruction, bien que la malveillance en ligne reste un obstacle permanent à sa sérénité.