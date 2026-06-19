Gisou lance les Honey Gloss Collagen Drops, une huile ultra-légère pour cheveux fins

Gisou élargit sa gamme de soins capillaires à base de miel avec les Honey Gloss Collagen Drops, une huile légère conçue pour hydrater et briller les cheveux fins sans les alourdir. Cette nouveauté promet une brillance de trois jours et une protection thermique jusqu'à 230°C.

La marque de soins capillaires Gisou , fondée par l'influenceuse et entrepreneuse Negin Mirsalehi, agrandit sa gamme iconique à base de miel avec le lancement des Honey Gloss Collagen Drops .

Issue d'une famille d'apiculteurs, Negin Mirsalehi a créé Gisou il y a plus de dix ans pour mettre en avant les propriétés exceptionnelles du miel sur les cheveux. Après le succès retentissant de leur huile capillaire et de leur masque, la marque répond aujourd'hui à une nouvelle attente des consommateurs : une nutrition intense pour les cheveux fins, sans les alourdir.

Les Honey Gloss Collagen Drops sont une huile capillaire ultra-légère, conçue pour apporter une hydratation profonde, une brillance intense et un contrôle des frisottis, tout en restant suffisamment légère pour ne pas peser sur les fibres capillaires les plus délicates. Cette texture innovante, grâce à un système de goutte à goutte, permet une absorption rapide et un fini glossy immédiat.

Selon une étude indépendante en laboratoire, ce nouveau soin promet jusqu'à trois jours de brillance, 93 % de douceur en plus, trois jours d'hydratation et de contrôle des frisottis, ainsi qu'une protection thermique allant jusqu'à 230°C. Polyvalente, cette huile peut être utilisée avant le brushing pour protéger les cheveux de la chaleur ou après pour sceller l'hydratation, lisser la fibre et raviver l'éclat. Son format mini et nomade en fait un compagnon idéal pour tous les déplacements, permettant d'appliquer la dose exacte nécessaire sans gaspillage.

Le secret de son efficacité réside dans la combinaison de deux actifs clés : le miel, ingrédient signature de Gisou, qui nourrit la fibre en profondeur et sublime la brillance, et le collagène, un actif hydratant qui aide à repulper le cheveu et à maintenir l'hydratation sur le long terme. En complément de cette nouveauté, la marque propose également un après-shampooing sans rinçage à l'efficacité cliniquement prouvée, qui démêle, hydrate, lisse, protège et booste la brillance tout en réparant activement la fibre capillaire de l'extérieur vers l'intérieur.

Son masque capillaire, enrichi au miel du jardin familial Mirsalehi et en céramides biomimétiques, offre quant à lui un soin intensif qui hydrate en profondeur, renforce la fibre et fait briller les cheveux sans les alourdir, offrant ainsi une routine complète adaptée à tous les besoins capillaires





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