Gironde : suppression de 16 navettes pour le Rouergue à La Réole

Le Département de la Gironde supprime 16 trajets de navette pour le quartier du Rouergue à La Réole, invoquant sobriété et baisse de fréquentation, provoquant la colère des habitants.

Le quartier du Rouergue à La Réole, situé dans le département de la Gironde, affronte une réduction drastique de sa desserte en transports publics. Le Département de la Gironde a officiellement supprimé seize passages de navette pour la saison 2026-2027, une décision prise sans concertation préalable avec les habitants concernés. Cette mesure s'inscrit dans une politique de sobriété budgétaire qui affecte directement la mobilité quotidienne des résidents, notamment en raison de l'interdiction du pont du Rouergue aux piétons lorsque les températures descendent en dessous ou à cinq degrés Celsius.

Mécanisme de la réduction budgétaire

Le Département de la Gironde justifie cette régression des horaires par une baisse significative de l'utilisation du service. Les données de fréquentation indiquent une diminution d'environ vingt pour cent entre l'année 2024 et l'année 2025. L'instance dirigeante souligne que l'essentiel des usagers reste concentré sur les créneaux scolaires en semaine, avec une utilisation très limitée en dehors de ces périodes. Cette analyse statistique sert de fondement principal pour la nouvelle grille horaire imposée, qui conserve sept trajets quotidiens mais redistribue les horaires pour tenter de répondre aux besoins restants.

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Le Département précise que cette nouvelle organisation de la desserte permet de préserver le service de base tout en maîtrisant strictement son coût. La collectivité a notamment décidé de ne pas renouveler les rotations du mercredi après-midi et du samedi. Cette suppression ciblée vise à réduire les dépenses publiques dans un contexte où la gestion financière devient critique pour l'institution régionale.

Positions des parties prenantes

Le collectif des habitants du Rouergue exprime une colère vive face à cette orientation. Dans une missive adressée à Frédéric Duhart, chef de projet infrastructures et mobilités au Département de la Gironde, les riverains se disent abandonnés par les pouvoirs publics. Un représentant du collectif affirme que les habitants ne demandent aucun privilège, mais simplement la capacité de vivre, travailler et permettre à leurs enfants d'étudier dans des conditions normales. Ils considèrent que la décision actuelle ne prend pas en compte les réalités concrètes de leur vie quotidienne.

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Le Département, sous la présidence de Jean-Luc Gleyze du Parti socialiste, défend son choix en invoquant un souci de sobriété publique. La collectivité maintient que le service est essentiel mais doit s'adapter à la réalité de l'usage. Elle propose une alternative via le syndicat de transport, capable de transporter les habitants dans la limite d'un aller-retour par jour. Cette solution conditionnelle exige une réservation quarante-huit heures à l'avance, ce qui offre une flexibilité très limitée aux usagers réguliers.

La situation oppose directement les impératifs financiers de la collectivité aux attentes de mobilité des résidents. Alors que le Département met en avant l'efficacité statistique et la maîtrise des coûts, les habitants insistent sur la nécessité d'une desserte fiable et accessible. Cette divergence de vision crée une tension durable entre l'autorité organisatrice et les usagers du service.

Impacts réels et prochaines étapes

Les habitants du Rouergue font face à une urgence pratique majeure depuis la fermeture de l'ouvrage en septembre 2025. Le pont du Rouergue reste une barrière physique critique, rendant les navettes indispensables pour relier le quartier au centre-ville. La suppression de seize passages réduit considérément les options de déplacement, notamment pour les personnes qui ne peuvent pas réserver avec deux jours d'avance. Cette contrainte administrative supplémentaire complique l'accès aux emplois, aux écoles et aux services publics.

Des efforts de médiation ont été tentés lors d'un rendez-vous avec Bruno Marty, maire de La Réole. L'édile local et une représentante du collectif ont travaillé sur une nouvelle proposition d'horaires. Bruno Marty indique que l'objectif est de rattraper le coup en adaptant les sept trajets quotidiens existants aux contraintes professionnelles et familiales des résidents. Cependant, les attentes des habitants ne correspondaient pas aux propositions initiales du Département.

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Le temps presse pour trouver une solution durable, la patience des riverains étant mise à rude épreuve depuis 2021. Le Département de la Gironde n'a pas encore répondu à la proposition élaborée avec le maire lors de la rédaction de cet article. Le déficit de la collectivité, mentionné par la Chambre régionale des comptes, reste un obstacle structurel à une hausse du budget transport. Les habitants continuent de pousser à une révision complète des horaires pour qu'ils correspondent mieux à leurs obligations, attendant une réponse rapide qui pourrait changer leur quotidien.