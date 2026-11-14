Gironde : Le renoncement de Bordeaux Métropole au champ captant du Médoc inquiète les élus

Le revers du projet d'eau du Médoc par Thomas Cazenave suscite l'inquiétude de Célia Monseigne. Une décision critique pour la protection des nappes phréates de Gironde.

La décision prise par le président de Bordeaux Métropole, Thomas Cazenave, de renoncer au projet de champ captant dans le Médoc provoque une vive inquiétude parmi les acteurs locaux de l'eau. Célia Monseigne, présidente du Smegreg, qualifie ce revirement d'incohérent et souligne l'urgence de sécuriser la ressource dans un contexte de stress hydrique croissant.

Annonce officielle et rupture de contrat

La nouvelle a été annoncée lors d'une rencontre tenue lundi soir dans les locaux de la Régie de l'eau de Bordeaux Métropole. Cette rupture de contrat a été perçue comme un délai injustifié, survenant juste avant l'annonce officielle. Le Smegreg, qui liait onze syndicats dont Bordeaux Métropole, se retrouve sans perspective claire pour cette ressource vitale. Célia Monseigne, conseillère départementale du Nord-Gironde, affirme que cette décision a abasourdi les partenaires techniques et politiques concernés.

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La pertinence technique du projet contestée

Le projet initial visait à prélever 10 millions de mètres cubes d'eau pour protéger une nappe phréatique surexploitée. Cette solution était jugée techniquement optimale par les experts. Les nappes profondes fournissent actuellement 95 % de l'eau potable en Gironde. Ces eaux captives ne se reconstituent qu'à l'échelle de milliers d'années. La surexploitation de ces réserves était identifiée depuis les années 1990.

Arguments financiers et hausse des coûts

Bordeaux Métropole invoque une augmentation significative des coûts de réalisation pour justifier son retrait. Le budget estimé a bondi entre 60 et 180 millions d'euros. Cette flambée des prix touche tous les secteurs de la construction publique. Le coût des travaux de génie civil a progressé de plus de 25 %. Un projet de transformation d'une piscine en bassin d'orage coûte désormais 1 million d'euros à Saint-André-de-Cubzac.

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Perspectives et alternatives de substitution

Célia Monseigne conteste l'argument financier en évoquant le coût des solutions alternatives. Réutiliser les eaux usées traitées ou réduire les fuites du réseau représente aussi un investissement majeur. La réduction des fuites a permis d'économiser 10,2 millions de mètres cubes en 2025. Cette baisse de 20 % reste insuffisante face aux besoins futurs. L'inquiétude majeure porte sur la poursuite de l'exploitation des nappes fragiles.

Calendrier et plan de sauvegarde des ressources

Le Smegreg réclame un plan comptable strict et un calendrier précis pour les cinq prochaines années. La métropole doit encore trouver 10 millions de mètres cubes de ressources supplémentaires. Le projet de réception des travaux était prévu pour 2024. L'absence de solution de substitution menace la pérennité de l'approvisionnement. Les élus appellent à une concertation rapide pour éviter l'effondrement des nappes captives.