Gironde : le chemin Palus, un havre de paix pour les déchets près de Bordeaux

Le chemin Palus, un petit axe reliant trois communes près de Bordeaux, est devenu un véritable dépotoir sauvage. Des tonnes de déchets, notamment des extincteurs d'incendie, s'accumulent à proximité d'un poste source électrique et d'une aire d'accueil des gens du voyage. Malgré les démarches des maires, la situation persiste, laissant planer un climat de tension.

Didier Mau, maire du Pian-Médoc, a saisi le procureur de la République après la constatation d'un stock considérable de déchets, notamment des extincteurs d'incendie, le long du chemin Palus, à la limite entre trois communes. De son côté, Véronique Ferreira, maire de Blanquefort, a déclaré avoir interpellé la Dreal par rapport à la pollution et réclame le soutien des services de l'État sur ce dossier.Le chemin Palus ne paie pas de mine. Il trace pourtant un trait d'union entre deux axes à fort trafic, la route de Pauillac (D2) d'un côté, la rue de l'Usine de l'autre. Un raccourci ? À condition de rouler au pas. S'y aventurer en voiture, c'est prendre le risque d'y laisser les amortisseurs tant les trous s'apparentent à des cratères. Les jours de pluie, les poches d'eau ajoutent à la difficulté de lecture de ce ruban de calcaire défoncé. Ici, on est aux confins de trois villes. Le bas-côté sud est à Blanquefort ; au nord, c'est le Pian-Médoc. Après le chemin, vers l'est, on arrive à Parempuyre. Toutefois, la pollution n'a que faire des limites communales. Des mètres cubes de déchets tartinent le sol de part et d'autre du chemin Palus, dégueulent leurs nappes polluantes en pleine nature. Bois, isolants, pneus, tuyaux, pots de peinture, béton, appareils électroménagers et autres matières malaxées forment les pelotes de réjection de notre société de consommation. Une décharge à ciel ouvert s'est formée depuis des années à proximité d'un poste source électrique, malgré des actions de nettoyage. Les ordures s'avancent dangereusement jusqu'à un poste source électrique situé en territoire pianais. Un peu plus loin, une aire d'accueil des gens du voyage est gérée par un syndicat intercommunal réunissant Le Pian et Parempuyre. Vers le débouché de la rue de l'Usine, de nouveaux amoncellements d'objets. Des extincteurs d'incendie par centaines, des radiateurs, des caisses pleines de ferraille, etc. Ils sont stockés sur des terrains privés appartenant à une famille de gens du voyage sédentarisée. « On n’a rien à voir avec la décharge sauvage là-bas », prévient d'emblée Jason, en pointant la direction du poste source électrique. Lui et sa famille vivent dans ce secteur depuis des dizaines d'années. Les habitations et les caravanes sont implantées à Blanquefort, la zone de tri au Pian-Médoc. Les monticules d'extincteurs ? « C’est pas moi, coupe-t-il. Comme tous les gens du voyage, je récupère la ferraille et je la revends. » Il cite Decons, Derichebourg. « Je loue aussi des bennes pour tous les matériaux de démolition. » Sa clientèle, c'est le passage. Des particuliers ou des artisans « qui ne veulent pas aller vider à la déchetterie ». « Ils viennent et s’arrêtent au bord de la route. Certaines personnes sont choquées, je peux le comprendre », dit-il, faisant référence à des photos circulant sur les réseaux sociaux. « Mais c’est avec ça qu’on mange, poursuit l’homme de 33 ans. Mon père le faisait avant moi. OK, c’est un peu bordélique, mais c’est du recyclage malgré tout. Parfois, des gens nous disent : ‘‘Je vous donne 200 kg de ferraille à condition de prendre tout le bourrier à côté’’. C’est du troc. » Tout ce qu'il ne revend pas, Jason affirme l'évacuer en déchetterie. « Pas celles de Bordeaux Métropole, c’est impossible avec le camion. On va à Arsac », confie-t-il, précisant que son activité est déclarée. Qu'en disent les maires des communes concernées ? « En dehors de l'aire d'accueil, des gens du voyage se sont sédentarisés sur des terrains proches, en toute illégalité. Au Pian, de nombreuses procédures ont été engagées, mais nos plaintes n’aboutissent jamais. Le plus souvent, elles sont classées sans suite. Et lorsqu'il y a une condamnation, rien ne se passe : elle n’est pas exécutée », déplore Didier Mau. S’agissant des extincteurs, « c’est bien le propriétaire du terrain qui est à l’origine de ce dépôt, poursuit l’édile. Il réside dans l’aire d’accueil des gens du voyage, qui se trouve à proximité. Il utilise son terrain pour ses activités. Nous l’avons mis en demeure d’évacuer ces déchets. Cette décharge à ciel ouvert constitue une infraction au Code de l’environnement. J’ai également saisi, par courrier, le procureur de la République. D’autre part, un climat de tension est perceptible sur place





