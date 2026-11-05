Gironde 2026 : Proposition de créer une réserve naturelle sur les 42000 hectares brûlés

Après l'incendie dévastateur de juillet 2026 en Gironde, des experts appellent à transformer les 42000 hectares sinistrés en réserve naturelle pour éviter la replantation de pins maritimes.

En juillet 2026, environ 42 000 hectares de forêts ont été consumés par les flammes dans le département de la Gironde, marquant un tournant critique pour la région. L'incendie, qui a débuté à Saumos, a provoqué l'évacuation de 200 000 personnes et affecté directement 1 500 propriétaires forestiers. Face à cette catastrophe, un collectif de scientifiques et de défenseurs de l'environnement propose une solution radicale : ne plus replanter de pins maritimes sur la zone sinistrée. Ils appellent à saisir cette occasion pour créer la plus grande réserve naturelle d'Europe de l'Ouest. Cette initiative vise à permettre la régénération naturelle des paysages et à sécuriser le territoire sur le long terme.

Initiative pour une réserve naturelle exceptionnelle

Les signataires de cette tribune souhaitent un sursaut collectif et politique majeur pour transformer les cendres en une zone protégée pérenne. Ils estiment que cette nouvelle aire naturelle pourrait servir d'outil de sécurité et d'assurance-vie pour le Sud-Ouest de la France. La protection de cette vaste étendue bénéficierait également à l'agglomération de Bordeaux, à ses vignobles et à son tourisme. L'objectif affiché est de sauvegarder la biodiversité du pays tout entier en laissant la nature réinventer les paysages du XXIe siècle sans intervention humaine intensive.

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Signataires de renom et critique du modèle forestier

L'appel a été lancé sous l'égide du collectif SOMégafeux et soutenu par plusieurs figures internationales. La mycologue américaine Toby Kiers, lauréate du Tyler Prize, le journaliste John Vaillant et le collapsologue Pablo Servigne font partie des dizaines de noms associés à cette démarche. D'autres scientifiques français, comme le mycologue Guillaume Eyssartier du Muséum national d'histoire naturelle, rejettent la monoculture du pin maritimes pour des raisons environnementales et économiques. Cette coalition transfrontalière souligne que ces méga-feux ne concernent pas uniquement les habitants des Landes de Gascogne, mais aussi les régions voisines touchées par les fumées toxiques.

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Perspectives d'avenir et débats sur la gestion forestière

Thierry Thévenin, figure de la pétition, qualifie ce feu de conséquence inéluctable de la transformation de la plus grande zone humide de France en plantation artificielle. Il invite à considérer cette situation dystopique comme une chance pour protéger les pompiers et les gendarmes qui ont risqué leur vie. La création d'une réserve naturelle de 42 000 hectares serait conçue comme un corridor de protection infranchissable. L'auteur de la tribune rappelle que 2026 n'est pas le dernier mégafeu et qu'il reste encore un million d'hectares de combustible dans le massif. Cette réserve deviendrait ainsi un outil de prévention des risques futurs.

Réactions mitigées et contexte économique difficile

Cette proposition suscite également un flot de critiques, qualifiées de hors sol ou utopiques par certains observateurs. Des voix s'élèvent pour souligner la complexité de la gestion forestière, où coexistent grands groupes industriels et petits propriétaires forestiers. L'historienne membre du collectif insiste sur la nécessité de replonger dans le passé du territoire, qui n'était pas qu'un désert avant les plantations du XIXe siècle. Parallèlement, la récolte du bois incendié fait face à un marché atone, tandis que les travaux de nettoyage mobilisent déjà les professionnels depuis plus d'un mois. Le débat entre reconversion écologique et nécessité économique reste donc ouvert pour les communautés locales.