Giorgia, la favorite de Sanremo : entre le succès et les controverses

Une victoire pour la chanteuse de 53 ans signifierait un deuxième sacre dans sa carrière, trente ans après son triomphe avec « Come Saprei » (« Comment pourrais-je le savoir »). Inconnu en France, Giorgia est une star italienne avec des albums qui dominent les classements des ventes, la plupart certifiés disques de platine. Son rôle dans le télécrochet « X Factor » en fin d'année dernière lui a valu une pluie d'éloges. L'artiste est une figure aimée du public italien. En juillet 2022, elle a partagé sur Instagram un mème montrant son portrait avec la phrase « Moi aussi, je suis Giorgia, mais je ne casse les co.illes de personne ». Une référence à la phrase d'un discours de Giorgia Meloni en 2019, alors cheffe du parti d'extrême droite Fratelli d'Italia : « Je suis Giorgia, je suis une femme, je suis une mère, je suis Italienne, je suis chrétienne. » Quelques mois avant de devenir Présidente du conseil italien, Meloni avait réagi au mème partagé par la chanteuse : « Je trouve que la voix de Giorgia est extraordinaire. Je l’écoute volontiers, depuis longtemps, sans qu’on m’oblige à le faire. Tout comme elle n’est pas obligée de m’écouter si elle ne m’aime pas. » Lors d'une conférence de presse à Sanremo jeudi, la chanteuse est revenue sur cet épisode : « J’ai reposté un mème qu’on m’envoyait par centaines, et je pensais que ça ferait rire tout le monde. J'ai constaté qu'au contraire cela n’avait pas été bien accueilli. » À un journaliste lui demandant si, à l’occasion de la saint Valentin, elle enverrait un baiser à la présidente du Conseil, Giorgia a répondu « En tant que femme, je peux seulement envoyer un baiser aux femmes qui travaillent. Après, chacun à ses idées. J’ai grandi dans un contexte différent et je reste donc cohérente avec cela. »Bien qu’une partie de la presse ait tenté d’attiser des polémiques, Giorgia n’en a pas pâti. Elle a remporté vendredi la soirée dédiée aux reprises après avoir chanté Skyfall avec Annalisa, entérinant son statut de favorite. Lors de ses deux précédentes prestations, mardi et mercredi soir, elle figurait dans les top 5 établis respectivement par les votes de la salle de presse (le mardi) et par ceux du jury radio et du public (le mercredi). Son principal adversaire dans cette édition est Simone Cristicchi, auteur, compositeur, interprète, mais aussi comédien de 48 ans qui a lui aussi déjà remporté le Festival, en 2007. Cette année, il chante « Quando sarai piccola » (« Quand tu seras petite »), un texte plein d’émotion sur sa mère atteinte de la maladie d’Alzheimer. Parmi les autres prétendants à la victoire, citons Achille Lauro, Fedez et Olly, représentants d’une plus jeune génération d’artistes. Remporter le Festival de Sanremo, institution de la culture populaire italienne depuis son lancement en 1951, est un triomphe en soi mais cela offre aussi l’opportunité au vainqueur de se voir proposer d’aller représenter l’Italie à l’Eurovision au mois de mai suivant. Si l’artiste qui remporte ce festival refuse de prendre part à la compétition musicale internationale, la Rai, en charge de la délégation transalpine, fera son choix parmi l’un des autres chanteurs participant, en commençant par le mieux classé. Mardi, la première soirée du Festival de Sanremo a été regardée en moyenne par 12.6 millions de personnes sur Rai Uno, soit 65 % de part d’audience. La soirée de vendredi a été encore plus suivie : 13.6 millions de mélomanes, pour 70.8 % de part d’audience.





