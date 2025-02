Gimont, Ville Ambassadrice du Don d'Organes

La commune de Gimont dans le Gers s'engage à promouvoir le don d'organes et à sensibiliser ses habitants à cette cause. De nombreuses initiatives seront mises en place pour encourager les citoyens à s'engager dans ce geste solidaire.

Chaque jour en France, deux à trois personnes décèdent faute d'avoir bénéficié d'une greffe d'organes. Malgré la loi qui prévoit que nous soyons tous donneurs, sauf si nous avons exprimé un refus de notre vivant, le nombre de greffes reste insuffisant. Ainsi, plus de 27 000 malades attendent une greffe pour sauver leur vie ou améliorer leurs conditions de santé . Si 80 % des Français se disent favorables au don d'organes , moins de la moitié a fait part à ses proches de son accord de son vivant.

Il importe donc de sensibiliser les citoyens à la nécessité de faire connaître à leur entourage leur accord pour participer à ce magnifique geste de solidarité. Gimont, une commune du Gers, s'est engagée à promouvoir le don d'organes. Le maire, Franck Villeneuve, souligne : « Nous savons pouvoir compter sur la mobilisation des Gimontois, toujours prompts à défendre les grandes causes citoyennes, et le don d’organes en est une ». L'équipe municipale a voté en faveur de l'adhésion à la charte 'Ville ambassadrice du don d’organes' initiée par le collectif Greffes +. Gimont devient ainsi la deuxième commune gersoise à rejoindre cette initiative, après Fleurance. De nombreuses initiatives seront mises en place pour sensibiliser les habitants. Un forum des associations le 6 septembre, un dépistage de donneurs le 3 décembre, des interventions dans les écoles et les entreprises, l'installation d'un 'arbre de vie' pour rendre hommage aux donneurs, et une large diffusion d'informations sur le don d'organes sont prévus. Le but de cette démarche est d'améliorer la connaissance des Gimontois sur les enjeux et les modalités du don d'organes, de réduire les refus familiaux et d'accroître le nombre de personnes ayant pris une décision éclairée sur leur volonté. Le maire Franck Villeneuve conclut : « Et ainsi de faire reconnaître Gimont comme acteur clé de la sensibilisation au don d’organes ».





