Gilles Veissière révèle les coulisses de l'arbitrage : PSG-Arsenal, corruption, et matchs chauds

L'ancien arbitre international Gilles Veissière revient sur les décisions litigieuses de la finale PSG-Arsenal, évoque un épisode de corruption en Ligue des Champions dans les années 1990 et partage ses souvenirs du match électrique PSG-OM 2004.

L'ancien arbitre international Gilles Veissière est revenu sur les décisions arbitrales controversées lors de la finale de la Ligue des Champions entre le PSG et Arsenal , ainsi que sur un épisode de corruption dans les années 1990.

Invité de l'émission l'After Foot sur RMC, Veissière a livré des confidences explosives sur des moments clés de sa carrière. Il a notamment évoqué le match PSG-OM de 2004, qu'il considère comme l'un des plus électriques qu'il ait arbitrés, avec des tensions palpables entre les deux équipes et un public survolté. Selon lui, certaines décisions litigieuses lors de cette rencontre ont laissé des traces durables dans le football français.

Veissière a également abordé la finale PSG-Arsenal, où plusieurs actions ont suscité la polémique. Il a expliqué en détail les raisons de ses choix arbitraux, tout en reconnaissant que la pression lors de ces grands rendez-vous européens est immense. Il a souligné que les arbitres sont souvent exposés à des critiques injustifiées, mais que leur objectivité reste primordiale.

Par ailleurs, l'ancien arbitre a évoqué un sombre chapitre de l'histoire de la Ligue des Champions : un cas de corruption avéré dans les années 1990, impliquant des matchs truqués et des pots-de-vin. Bien qu'il n'ait pas directement été témoin de ces faits, il a confirmé que le milieu du football était alors gangréné par ces pratiques, et que des enquêtes avaient été menées pour faire la lumière.

Aujourd'hui, Veissière se dit préoccupé par l'évolution de l'arbitrage, avec l'introduction de la VAR et la place croissante de la technologie. Il estime que si la vidéo a permis de corriger certaines erreurs, elle a aussi alourdi le jeu et créé de nouvelles frustrations. Il appelle à un juste équilibre entre l'humain et la technique, afin de préserver l'esprit du sport.

Ces témoignages, recueillis lors de l'émission spéciale pour les 20 ans de l'After Foot, offrent un regard unique sur les coulisses du football de haut niveau. Les auditeurs ont pu découvrir un homme passionné, mais lucide sur les défis qui attendent l'arbitrage moderne





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