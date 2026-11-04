Gilles Lamiré, ambassadeur de Laurent Dubost pour la Route du Rhum 2026

Le skipper Gilles Lamiré soutient l'association La Route du Cœur & Cardiac des Monts de Laurent Dubost lors de la Route du Rhum 2026.

Gilles Lamiré, le skipper originaire de Cancale, a officiellement rejoint la cause défendue par Laurent Dubost, un Dinannais engagé dans la lutte contre les maladies cardiovasculaires. Cette alliance marque une étape importante pour l'association La Route du Cœur & Cardiac des Monts, qui cherche à accroître sa visibilité auprès du grand public. L'événement se déroule en amont de la Route du Rhum 2026, une course phare qui attire l'attention mondiale sur Saint-Malo.

Un partenariat stratégique autour de la santé cardiaque

Laurent Dubost, déjà impliqué dans des initiatives sportives comme la Cardiac Ventoux en cyclisme ou des tournois de golf caritatifs au Tronchet, a décidé d'étendre son engagement vers la voile. Son association avait été représentée l'année dernière par Pierre Brasseur et Milan Kolacek sur un Class 40 lors de la transat. Pour cette édition, le choix s'est porté sur un changement de bateau et de skipper. Après avoir contacté Gilles Lamiré, Laurent Dubost a constaté que ce dernier n'avait pas de cause spécifique à défendre et a immédiatement adhéré à leur mission commune. Les deux hommes se sont entendus en août pour officialiser ce partenariat.

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Visibilité accrue lors de la grande traversée atlantique

Cette collaboration a été présentée dans le cadre des Masters of Aorta and Structural Heart Surgery, tenus il y a peu au Centre des Congrès de Dinan. Le professeur Jean-Philippe Verhoye, chef de service au CHU de Rennes et chirurgien spécialisé dans le cœur et l'aorte, était présent lors de cet événement. Laurent Dubost a souligné l'importance cruciale d'avoir une figure comme Gilles Lamiré pour faire passer le message de prévention. Avec le nombre considérable de visiteurs qui affluent à Saint-Malo à l'occasion de la Route du Rhum, l'association bénéficie d'une exposition médiatique et publique sans précédent pour sensibiliser aux risques cardiaques.

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Objectif réaliste pour le trimaran Groupe GCA

Gilles Lamiré naviguera sur le trimaran Groupe GCA, un bateau datant de 1988. Il reconnaît honnêtement que son voilier sera moins rapide que ceux de concurrents tels que Damien Deguin ou Francis Joyon. Son objectif premier est de terminer la course, une performance qu'il a accomplie lors de ses cinq participations précédentes. Il exprime sa détermination à ne pas abandonner pour cette sixième édition, malgré les défis techniques inhérents à un navire plus ancien. Quatre abandons récents ont marqué la course précédente, souvent pour des raisons médicales ou des avaries, ce qui renforce la nécessité de prudence et de préparation.

Présence guadeloupéenne et billets commémoratifs

Laurent Dubost prévoit de se rendre en Guadeloupe pour l'arrivée de Gilles Lamiré, poursuivant ainsi son engagement sur place. Une initiative similaire avait eu lieu en 2023 lors d'un événement combinant cyclisme et marche à Capesterre-Belle-Eau, en présence de Jean-Luc Edom, maire actuel de Goyave. Ce dernier avait également soutenu Rodolphe Sépho, skipper guadeloupéen du Class 40 Rêve de Large. Pour marquer cette nouvelle aventure, des billets commémoratifs à valeur nominale de 0 euro seront distribués. Ces pièces présenteront d'un côté le bateau de Gilles Lamiré et de l'autre des monuments emblématiques européens, avec l'espoir qu'ils gagnent en valeur symbolique au fil des années.