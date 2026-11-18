La cour d'assises des Hauts-de-Seine confirme la culpabilité de l'ancien policier Gilles Guilbert dans la mort d'Olivio Gomes. Huit ans de prison et une interdiction définitive d'exercer.

La cour d'assises des Hauts-de-Seine a rendu sa décision en appel ce mercredi en condamnant l'ancien policier Gilles Guilbert à huit ans de réclusion criminelle pour le meurtre d' Olivio Gomes. Cette sanction, assortie d'un mandat de dépôt immédiat, intervient après plus de neuf heures de délibération et vient clore un procès qui avait bouleversé l'opinion publique depuis les faits de 2020.

Un meurtre délibéré et non une légitime défense

La juridiction a fermement rejeté la thèse de la légitime défense invoquée par Gilles Guilbert pour justifier ses tirs. Les juges ont établi que l'accusé n'avait pas agi sous l'emprise d'une peur immédiate justifiant l'usage de la force mortelle. Au contraire, la cour a retenu le caractère volontaire et prémédité de l'acte, qualifié de meurtre et non d'homicide involontaire ou de légitime défense.

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La présidente de la cour a détaillé les éléments qui ont conduit à cette qualification juridique grave. Gilles Guilbert a fait feu à trois reprises dans une zone vitale de la personne, à une distance inférieure à un mètre. L'usage d'une arme particulièrement létale et la précision des tirs ont démontré, selon les magistrats, la volonté consciente de provoquer la mort de la victime.

Des faits commis après une filature controversée

Les événements se sont déroulés la nuit du 17 octobre 2020 sur le périphérique parisien puis sur l'A13, dans les Yvelines. Gilles Guilbert, membre de la Brigade anticriminalité (BAC) de nuit parisienne, suivait la Clio d'Olivio Gomes. Cette filature de vingt kilomètres a été longuement débattue, les vidéosurveillance ayant contredit les affirmations des policiers sur la vitesse et la conduite de l'automobiliste.

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Une fois arrivé au pied de sa résidence à Poissy, Olivier Gomes s'est arrêté. Gilles Guilbert est sorti de son véhicule sérigraphié et a pointé son arme de service vers lui. Lorsque la voiture de la victime a redémarré, trois coups de feu ont retenti. Olivio Gomes, un homme de 28 ans père de famille et d'origine bissau-guinéenne, est mort sur le coup.

Une peine en deçà des réquisitions mais ferme

Huit ans de prison constituent une peine inférieure aux dix ans de réclusion criminelle requis par le parquet général lors de l'audience. Cette sanction correspond cependant à celle prononcée en première instance devant la cour d'assises de Versailles le 27 mars 2026, confirmant ainsi la position initiale des juges du fond. Gilles Guilbert encourait jusqu'à trente ans de réclusion criminelle.

Outre l'emprisonnement, la cour a prononcé des peines complémentaires lourdes pour l'ancien policier. Il écope d'une interdiction définitive d'exercer les fonctions de policier, mettant fin à sa carrière. Il est également interdit de détenir une arme de poing pendant quinze ans. Ces mesures visent à assurer la sécurité publique et à sanctionner la perte de confiance institutionnelle.

Le deuil et la fierté pour la famille de la victime

La lecture du verdict a suscité une émotion profonde dans l'audience, où les frères et sœurs d'Olivio Gomes, son père et sa compagne étaient présents. Léonel Gomes, petit frère de la victime, a déclaré qu'il s'agissait d'un soulagement après des années de doute et de combat. Il a affirmé pouvoir enfin faire le deuil de son frère.

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Maître Damien Vinet, avocat de la famille, a salué une décision historique. Il a souligné la rareté des condamnations de membres des forces de l'ordre pour homicide volontaire commis dans l'exercice de leurs fonctions. Ce jugement marque un tournant dans la perception de la responsabilité pénale des agents de police.

Des tirs qualifiés de non nécessaires par la défense

L'avocat général a estimé que Gilles Guilbert avait perdu le cap en raison de sa propre angoisse, ce qui l'a poussé à utiliser une force disproportionnée. La défense, conduite par Maître Laurent-Franck Liénard, avait plaidé l'acquittement en invoquant des tirs réflexes survenus en moins d'une seconde. Le défenseur a néanmoins annoncé son intention de ne pas former de pourvoi en cassation, exprimant seulement sa déception face à la condamnation.