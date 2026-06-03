Gilles Galloux dément la théorie du compte Epsilon

L'ancien enquêteur de police judiciaire spécialisé en cybercriminalité démonte la théorie du compte Epsilon, affirmant qu'il connaît les adresses IP utilisées par Xavier Dupont de Ligonnès.

Invité sur le plateau d'Europe 1, Gilles Galloux, ancien enquête ur de police judiciaire, a revu la théorie du compte Epsilon. Selon lui, ce troisième compte présente de 'très fortes similitudes' avec les pseudonymes utilisés par Xavier Dupont de Ligonnès sur des forums religieux.

Cependant, l'ancien membre de la police judiciaire spécialisé en cybercriminalité démonte cette théorie, affirmant qu'il connaît les adresses IP utilisées par Ligonnès et qu'Epsilon n'en a jamais utilisé une seule. Galloux continue à enquêter sur la piste de la fuite aux États-Unis, entraînant l'ouverture d'un nouvel appel à témoins





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