Gilles et Isabelle (L'amour est dans le pré) soutiennent Pierre et Frédérique dans les difficultés financières

Le couple célèbre de l'émission de télévision 'L'amour est dans le pré' a exprimé son soutien à Pierre et Frédérique, un autre couple d'agriculteurs qui traverse de graves difficultés financières. Gilles et Isabelle ont vendu leur maison pour rembourser leurs dettes et ont lancé un appel à l'aide à leur communauté. Les deux agriculteurs ont reçu une vague de soutien de la part d'anciens participants de l'émission.

Gilles et Isabelle, célèbres pour leur participation à l'émission 'L'amour est dans le pré', ont exprimé leur soutien à Pierre et Frédérique, un couple qui traverse de graves difficultés financières .

Les deux agriculteurs ont vendu leur maison pour rembourser leurs dettes et ont lancé un appel à l'aide à leur communauté. Gilles et Isabelle ont rapidement réagi en exprimant leur solidarité envers le couple.

'On voulait faire ce petit message pour apporter tout notre soutien à Pierre et Frédérique', a déclaré Isabelle. 'On vous adore. J'espère que vous allez vous en sortir le plus vite possible', a ajouté Gilles. Isabelle a tenu à préciser que soutenir ses amis dans les moments difficiles était important pour elle.

'La vie et les amis, c'est ça. On trouve toujours plein de gens pour s'amuser, mais des gens qui sont là dans les moments où on en a vraiment besoin, il n'y en a pas beaucoup. C'est eux les vrais amis. Ils ont toujours été d'un soutien indéfaillible.

Je ne vois pas comment moi, je ne pourrais pas renvoyer l'ascenseur de mon côté, ils le méritent tellement', a-t-elle expliqué. Gilles et Isabelle ont ainsi montré leur engagement envers leur communauté et leur amitié avec Pierre et Frédérique





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