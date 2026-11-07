Gilets Jaunes : Paris en état de siège pour le 4e week-end de mobilisation

Paris concentre 70.000 forces de l'ordre face aux Gilets Jaunes. Interpellations à la Concorde et tensions politiques avant la conférence sociale de Matignon.

La France s'apprête à vivre son quatrième week-end consécutif de fortes tensions sociales, avec Paris comme épicentre principal. Les Gilets Jaunes ont lancé un appel à manifester samedi en des lieux symboliques du pouvoir politique, défiant ainsi l'interdiction préfectorale. Cette mobilisation intervient dans un contexte de haute vigilance, deux jours seulement après une grande journée de grève nationale initiée par les syndicats.

Dispositif de sécurité massif à Paris

Les autorités ont déployé un cordon sécuritaire d'une ampleur historique autour de la place de la Concorde et des abords de l'Assemblée Nationale. Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a confirmé la mobilisation de 70.000 policiers et gendarmes sur l'ensemble du territoire national. Ce chiffre massif vise explicitement à éviter le retour des violences et des pillages qui ont marqué le 17 octobre dernier. La Préfecture de police de Paris a déjà effectué 847 contrôles d'identité à 11h00 dans les gares de la capitale et de la petite couronne.

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Confrontation directe place de la Concorde

Malgré l'interdiction formelle, une centaine de manifestants se sont rassemblés en début d'après-midi sur la place de la Concorde. Ces personnes, pour la plupart dépourvues de gilets jaunes officiels, ont été rapidement encerclées par un cordon de CRS. La situation a dégénéré politiquement au pied de l'Assemblée Nationale, où Benjamin Ball, membre de la coordination des Gilets Jaunes, et Azelma Sigaux, porte-parole du mouvement, ont été interpellés par les forces de l'ordre. Ces arrestations ont eu lieu dans le calme mais soulignent la volonté du mouvement de toucher aux lieux de décision.

Rupture stratégique avec les syndicats

La coordination des Gilets Jaunes a délibérément choisi de ne pas rejoindre le parcours intersyndical autorisé, reliant les places de la République à celle de la Nation. David Libeskind, avocat du mouvement, a justifié ce choix en affirmant que la place de la Concorde est un lieu emblématique proche du pouvoir, essentiel car les revendications sont avant tout politiques. En parallèle, une intersyndicale regroupant lycéens, étudiants et enseignants a appelé à une nouvelle grève dans l'éducation pour le mardi 10 novembre. Cette indépendance manifeste traduit une distance claire entre les Gilets Jaunes et les organisations syndicales traditionnelles comme la CGT, la CFDT ou la FSU.

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Préparatifs de la conférence sociale de Matignon

Cette mobilisation vise à maintenir une pression constante sur le gouvernement en amont d'une conférence sociale cruciale. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a convoqué les partenaires sociaux et le patronat pour lundi matin à Matignon. Dans un courrier adressé aux partenaires sociaux, M. Lecornu a assuré entendre les inquiétudes des employeurs ainsi que les demandes de la population concernant les salaires et le pouvoir d'achat. Il a promis que cette rencontre permettrait de présenter des réponses concrètes aux attentes exprimées par les Français.

Réaction des manifestants et bilan national

Sur le terrain, la colère sociale se traduit par des témoignages de détresse économique et une défiance envers les dirigeants. Marie, une jeune Parisienne de 20 ans, a déclaré ne pas pouvoir vivre avec son salaire d'un 40 heures par semaine tout en voyant les prix augmenter sans cesse. Selon la carte interactive des Gilets Jaunes, environ 120 actions sont répertoriées partout en France ce samedi, un chiffre nettement inférieur aux 1.700 actions revendiquées lors de l'acte I en octobre. Les autorités, satisfaites du déroulement de la journée de jeudi, entendent appliquer le même dispositif restrictif pour dissuader toute escalade violente.