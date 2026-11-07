Gilets jaunes : manifestations le 7 novembre à Paris sous haute sécurité

Quatrième samedi de mobilisation des Gilets jaunes à Paris. Une centaine de personnes interpelées sur la place de la Concorde, où le rassemblement était interdit.

Le mouvement social initié par les Gilets jaunes se poursuit ce samedi 7 novembre avec une nouvelle mobilisation dans les rues de Paris et en province. Cette journée marque le quatrième week-end consécutif de manifestations, se déroulant dans un contexte de sécurité renforcée à l'échelle nationale. L'agglomération parisienne demeure le point focal de cette journée, où les organisateurs cherchent à maintenir une pression politique directe sur les institutions.

Situation sécuritaire et chiffres de la mobilisation

La situation dans la capitale est globalement calme, bien que dense en interventions policières. Selon les données de la Préfecture de Police de Paris, 5 813 contrôles ont été effectués depuis le début de la matinée. Cette surveillance intensive a conduit à l'interpellation de 15 personnes. Le cortège principal est parvenu à la place de la Nation sans heurts majeurs, reflétant une dynamique différente de celle des premières semaines du mouvement.

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Sur l'ensemble du territoire, la mobilisation enregistre une baisse significative par rapport aux semaines précédentes. À 14 heures, 7 000 personnes participaient à 68 actions différentes. Cette baisse contraste avec les 15 000 participants recensés le 31 octobre, les 37 000 du 24 octobre, et les 67 000 du 17 octobre. Le nombre d'interpellations s'élève également à 18, contre 27 à la même heure la semaine précédente, tandis que plus de 15 600 contrôles préventifs ont été réalisés par les forces de l'ordre.

Interventions à la Place de la Concorde et Assemblée nationale

La Place de la Concorde a servi de théâtre à des affrontements verbaux et des arrestations, bien que le nombre de manifestants soit réduit. Une centaine de personnes se sont rassemblées sur cette place emblématique malgré l'interdiction officielle préfectorale. Parmi eux, Benjamin Ball, membre de la coordination des Gilets jaunes, et Azelma Sigaux, porte-parole du mouvement, ont été interpellés devant l'Assemblée nationale en début d'après-midi. Leur arrestation s'est faite dans le calme selon les observations de la presse.

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Les manifestants présents sur la place de la Concorde ont été rapidement entourés par un cordon de CRS. La Préfecture de Police de Paris a confirmé que les individus étaient en cours de contrôle par les forces de l'ordre. Ce rassemblement non autorisé visait spécifiquement à se rapprocher des lieux du pouvoir, en opposition au parcours intersyndical qui était, lui, officiellement autorisé dans la capitale.

La décision de cibler cet endroit stratégique a été justifiée par David Libeskind, avocat des Gilets jaunes. Il a déclaré que ce lieu est emblématique et proche de l'Assemblée nationale, représentant un symbole de pouvoir politique. Les revendications portées par ce groupe restent fondamentalement politiques, distinguant leur approche de celle des autres acteurs syndicaux. La mobilisation reste faible, avec environ 120 actions répertoriées sur le territoire national, loin des 1 700 actions revendiquées pour le début du mouvement en octobre.

Contexte politique et appel à la grève dans l'éducation

Cette nouvelle vague de manifestations s'inscrit dans une stratégie de maintien de la pression sur le gouvernement. Elle intervient deux jours avant une conférence sociale importante convoquée lundi matin à Matignon. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a adressé un courrier aux partenaires sociaux vendredi pour affirmer qu'il entendait les attentes concernant les salaires et le pouvoir d'achat. Il a également reconnu les inquiétudes exprimées par les employeurs concernant l'automne social.

La conférence sociale de lundi doit permettre de présenter des réponses concrètes aux demandes des Français. Parallèlement, la mobilisation s'étend au secteur de l'éducation. Une intersyndicale regroupant lycéens, étudiants et enseignants a appelé à la grève pour le mardi 10 novembre. Cette étape supplémentaire prépare l'après-midi de ce même jour, où des rencontres avec les organisations lycéennes et étudiantes sont prévues.

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Les témoignages sur le terrain illustrent les motivations profondes de certains participants. Marie, une étudiante parisienne de 20 ans, a expliqué qu'elle ne peut plus vivre avec son salaire actuel face à l'inflation. Elle a critiqué les dirigeants qu'elle accuse de regarder passer la misère sans agir. Ces voix portées par les participants renforcent l'analyse selon laquelle le mouvement tente de reconvertir son soutien populaire en influence politique directe, malgré la baisse numérique constatée.