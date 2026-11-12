Gilets Jaunes et Synticats convergent pour l'acte V du 14 novembre en France

Plus de 250 manifestations prévues le samedi 14 novembre en France. Les Gilets Jaunes, syndicaux et collectifs unissent leurs forces pour dénoncer la vie chère et les violences policières.

La coordination des Gilets Jaunes recense plus de 250 manifestations prévues dans toute la France pour la journée de samedi 14 novembre. Cette mobilisation vise à rassembler diverses forces sociales autour de revendications communes. Le Sud-Ouest de la France figure parmi les régions les plus touchées par ces appels à manifester. Cette convergence marque une tentative de unir les différentes luttes sociales actuelles.

Plusieurs organisations, syndicats et collectifs appellent à une manifestation commune ce samedi. Le collectif Enfantiste souhaite dénoncer les violences faites aux enfants et aux adolescents. D'autres groupes contestent la proposition de loi sur la présomption d'usage légitime des armes par les forces de l'ordre.

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Les mécanismes de l'organisation logistique

Benjamin Ball, membre de la coordination des Gilets Jaunes, précise que la pression des préfectures influence souvent les itinéraires. Dans de nombreuses localités, les différentes mobilisations auront un parcours commun ou un seul point de rassemblement. Cette approche vise à maximiser l'impact visuel et politique de la journée.

La coordination organise ces manifestations depuis le 17 octobre pour dénoncer la vie chère. L'appel pour l'acte V soutient toutes les mobilisations portées ce 14 novembre. Les organisations de jeunesse rejoignent également ce mouvement pour demander de meilleures conditions d'études.

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Positions des acteurs et visions contradictoires

Samedi dernier, la coordination avait appelé à se rassembler place de la Concorde à Paris malgré une interdiction préfectorale. Seules quelques dizaines de personnes avaient répondu présent à cet appel de désobéissance civile. Benjamin Ball estime que la société n'est pas encore prête pour une désobéissance civile massive de cette ampleur.

À Paris, les organisations ont entamé des discussions avec la Préfecture de police pour un parcours unique. Elles proposent un itinéraire entre les places de la République et de la Nation, via la place de la Bastille. L'objectif est d'éviter la fragmentation des manifestations pour soutenir des revendications partagées.

Impact concret et prochaines étapes stratégiques

Vincent Gautheron, secrétaire général de l'Union régionale CGT, explique que cette convergence permet de défendre les services publics. Il dénonce également la répression policière comme un point de rassemblement majeur. Les branches d'Île-de-France de la CGT, de la FSU et de FO participeront activement à cette manifestation.

Cette journée du 14 novembre illustre une stratégie de convergence des luttes contre la vie chère et pour les droits sociaux. La détermination des manifestants reste forte malgré un nombre potentiellement réduit par rapport aux précédentes journées nationales. Les prochaines étapes incluront sans doute un suivi des engagements gouvernementaux et une coordination renforcée des syndicats pour les prochains mouvements sociaux.