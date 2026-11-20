Sixième mobilisation conjointe des gilets jaunes et des syndicats contre la vie chère. Une coordination européenne renforcée pour le 17 novembre 2025 avec des appels à la grève.

Les organisations syndicales, les mouvements de jeunesse et les groupes de gilets jaunes ont lancé un appel massif à la protestation pour samedi 17 novembre 2025, marquant ainsi la sixième semaine consécutive de mobilisations contre l'érosion du pouvoir d'achat. Cette journée, désignée sous l'appellation Acte VI par le mouvement des gilets jaunes, s'inscrit dans une dynamique de contestation sociale qui, bien qu'essaimant à l'échelle européenne, connaît une légère stabilisation du nombre de participants sur le territoire français.

Coordination Européenne et Appel au Logement

Cette mobilisation s'inscrira dans le cadre d'un vaste appel lancé par les syndicats et les associations de défense du droit au logement, invitant à des actions coordonnées sur trois jours complets, s'échelonnant du vendredi 16 novembre au dimanche 18 novembre 2025. Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, a souligné la portée stratégique de cette initiative en affirmé avoir réussi, depuis la fin du mois de septembre 2025, à créer une mobilisation à l'effet de tache d'huile à l'échelle européenne. Elle a ajouté que cette solidarité transfrontalière constitue une force motrice essentielle nourrie par l'ampleur de la contestation.

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Trajectoire et Restrictions à Paris

En France, les manifestations sont essentiellement prévues pour samedi 17 novembre 2025. À Paris, la coordination des gilets jaunes a été refoulée par la préfecture de police pour une nouvelle fois dans l'interdiction d'acheminer le cortège jusqu'à la place de la Concorde, ce qui contraint les manifestants à rejoindre le rassemblement syndical. Ce dernier est prévu au départ de la place de la République, marquant une continuité géographique pour le regroupement des opposants dans la capitale française.

Le mouvement des gilets jaunes, né initialement en 2018 autour de revendications spécifiques concernant les prix des carburants, a ressurgi cet automne sous de nouvelles formes structurelles et idéologiques. Cette manifestation de samedi 17 novembre 2025 coïncide avec la célébration du huitième anniversaire du mouvement, servant de point de repère historique pour l'organisation et ses sympathisants qui redéfinissent leurs stratégies de contestation face à la stagnation économique.

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Comparaison des Effectifs et Historique

L'ampleur précise de cette journée de protestation reste difficile à anticiper avec certitude, bien que les mobilisations des deux derniers samedis aient révélé une participation moindre qu'au début du mouvement actuel. Les autorités ont compté plus de 100 000 manifestants, tandis que les organisateurs évaluaient ce chiffre à environ le double, soit 200 000 personnes. Cette comparaison met en lumière une certaine fatigue ou une réorganisation des forces contestataires par rapport à l'explosion initiale de la mobilisation.

Le premier samedi de cette série de mobilisation, le 17 octobre 2025, avait vu la participation de 565 000 personnes selon les estimations de la police nationale, et de 800 000 personnes selon les calculs des organisateurs. Cette première journée avait été particulièrement marquée par des violences et des pillages en marge de certains cortèges, ce qui a influencé les perceptions publiques et les mesures de sécurisation prises depuis lors pour les manifestations suivantes.

Enjeux Sociaux et Prochaines Étapes

Alors que les blocages se poursuivent dans certains lycées, les mobilisations de cet automne social aux colères multiples tournent également autour de la défense des services publics, à l'approche des élections professionnelles dans la fonction publique en décembre 2025, et des salaires. La CFDT, la CGT et l'Unsa accusent le patronat de freiner les négociations salariales et ont appelé vendredi 16 novembre 2025 les salariés du secteur privé à rejoindre une nouvelle journée de grève et de mobilisation du secteur public fixée au 1er décembre 2025.

Samedi 17 novembre 2025 et toute la semaine seront aussi organisées en France des manifestations contre les violences faites aux femmes, élargissant ainsi le spectre des revendications au-delà de la seule sphère économique. Cette superposition de causes sociales et de droits fondamentaux illustre la complexité de la grogne actuelle et sa capacité à unir des groupes aux motivations variées sous un même drapeau de contestation sociale.