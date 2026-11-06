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Gilets jaunes : conflit sur le lieu de manifestation à Paris le 7 novembre

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Gilets jaunes : conflit sur le lieu de manifestation à Paris le 7 novembre
Gilets Jaunes · Benjamin Ball · David Libeskind
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Tensions majeures entre la coordination des Gilets jaunes et la préfecture de police parisienne concernant le déroulé de l'acte IV du mouvement samedi 7 novembre à Paris.

La coordination des Gilets jaunes lance un appel fort à maintenir la pression sociale avec l'annonce de l'" acte IV " du mouvement pour ce samedi 7 novembre. Cette mobilisation intervient juste après la vaste journée de jeudi dernier, qui a réuni des centaines de milliers de citoyens réclamant une hausse du pouvoir d'achat face à la vie chère.

Désaccord sur le parcours parisien entre Concorde et Nation

La Préfecture de police de Paris a validé vendredi matin le parcours intersyndical entre les places de la République et de la Nation, empruntant le boulevard Voltaire. En réponse, David Libeskind, avocat des Gilets jaunes, a confirmé que la coordination refusera de rejoindre ce itinéraire autorisé et maintiendra son rassemblement place de la Concorde de 14 heures à 19 heures.

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Motivations politiques et stratégie de désobéissance civile

Benjamin Ball, porte-parole de la coordination des Gilets jaunes, explique que le choix de la place de la Concorde est stratégique car il s'agit d'un lieu emblématique du pouvoir, situé à proximité de l'Assemblée nationale. David Libeskind ajoute que les revendications du mouvement sont fondamentalement politiques, incluant la mise en place d'une démocratie directe.

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Chiffres de mobilisation et tensions institutionnelles à l'Élysée

La journée de jeudi a mobilisé 1,6 million de personnes selon la CGT, avec 575 000 personnes recensées officiellement dans 193 cortèges. Face à cette intensité, Sébastien Lecornu a annoncé une conférence sociale lundi, tandis que l'Élysée prévoit un Conseil de défense et de sécurité nationale pour anticiper les troubles à l'ordre républicain.

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