Les Gilets jaunes organisent l'Acte VI ce samedi 21 novembre 2026. Si Paris autorise un cortège, la Préfecture de Lyon interdit les rassemblements dans le centre-ville face aux risques d'insurrection.

Le mouvement des Gilets jaunes célébrera ce samedi 21 novembre 2026 son huitième anniversaire en lançant ce qu'il dénomme l'Acte VI. Cette nouvelle mobilisation nationale vise à dénoncer la hausse du coût de la vie et à interpeller le gouvernement sur les difficultés économiques rencontrées par les ménages français. Les syndicats et les organisations de jeunesse ont officiellement appelé à la contestation pour cette sixième semaine consécutive de mouvements sociaux.

Interdictions à Lyon face aux menaces d'insurrection

La Préfecture du Rhône, placée sous l'autorité du Préfet Etienne Guyot, a pris la décision décisive d'interdire toute manifestation revendicative dans le centre-ville de Lyon. Cette mesure de police administrative intervient en réponse à des appels virulents circulant sur les réseaux sociaux. Ces communications invitaient à organiser des mobilisations sauvages, c'est-à-dire non déclarées, pour tenter de prendre le contrôle des cortèges spontanés.

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Les services de renseignement ont identifié des velléités de militants radicaux souhaitant imposer un discours clairement insurrectionnel. L'objectif affiché par ces groupes était de rejoindre l'hyper-centre de Lyon et de s'en prendre aux forces de l'ordre tout en perturbant le fonctionnement des commerces à l'approche des fêtes de fin d'année. Le projet consistait à s'emparer de la Presqu'île de Lyon pour créer des troubles à l'ordre public majeurs.

Un cortège sécurisé à Paris entre République et Nation

À Paris, la situation diffère partiellement de celle observée dans le sud de la France grâce à une autorisation conditionnelle. La Préfecture de police de Paris a validé un itinéraire précis pour le rassemblement officiel. Le parcours autorisé s'étend de la place de la République à la place de la Nation, en passant par le boulevard Voltaire.

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Le départ de cette manifestation officielle est fixé à 14 heures. Cette autorisation contraste avec les craintes exprimées par le gouvernement concernant un potentiel regain des mobilisations. Laurent Nuñez, ministre de l'Intérieur, a envoyé un télégramme aux préfets pour alerter sur ce risque accru en l'honneur de l'anniversaire du mouvement.

Un dispositif de sécurité massif déployé sur le territoire

La sécurisation de l'Acte VI repose sur un engagement intense des services de l'État à travers toute la France. Le gouvernement maintient un niveau de vigilance élevé, similaire aux semaines précédentes, pour protéger les personnes et les biens. La force de frappe policière est massive avec 70 000 policiers et gendarmes mobilisés sur le terrain pour assurer la continuité de la République.

Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a précisé que la garde ne serait pas baissée lors de cette opération de maintien de l'ordre. La carte interactive du mouvement recensait jusqu'à 154 mobilisations différentes sur l'ensemble du territoire national pour ce samedi 21 novembre 2026.

Troubles de transport et écho pana européen

Cette journée de protestation aura des conséquences directes sur la vie quotidienne des usagers des transports en commun. Dans la capitale, plusieurs stations de métro et de RER seront fermées samedi en raison des mesures de sécurité. Les perturbations sont attendues tout au long de la journée dans les zones centrales concernées par le cortège autorisé.

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Le mouvement dépasse les frontières françaises pour toucher toute l'Europe. De Milan à Londres, en passant par Amsterdam et Lausanne, des dizaines de milliers de manifestants ont exprim leur colère sociale vendredi. Ces Européens contestent la militarisation de la société et plaident pour l'avenir des jeunes dans un climat de tension économique persistante.