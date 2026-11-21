Le ministère de l'Intérieur dénombre 21 500 participants à Paris et 2 200 dans le reste du pays. La situation est globalement calme bien que des tensions persistent place de la Nation et à Bordeaux.

Le mouvement des gilets jaunes célèbre son huitième anniversaire ce samedi 21 novembre 2026 avec une nouvelle journée de mobilisation. Syndicats et organisations de jeunesse appellent à protester contre la vie chère pour ce sixième samedi de manifestation. La préfecture de police de Paris estime la participation à 21 500 personnes sur l'itinéraire officiel entre la place de la République et la place de la Nation.

Une mobilisation en nette baisse nationale

Le ministère de l'Intérieur indique une participation en baisse par rapport aux semaines précédentes. À 14 heures, 2 200 personnes étaient recensées dans 44 actions sur le territoire national. La semaine dernière, la mobilisation atteignait 9 800 participants pour 78 actions le 14 novembre. Le 17 octobre, elle comptait 72 600 participants pour 288 actions.

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Les forces de l'ordre ont procédé à 7 interpellations à 14 heures. Cette situation est plus calme que le 14 novembre qui avait enregistré 24 interpellations. Le 7 novembre, le bilan était de 18 interpellations. Le 31 octobre, 27 interpellations avaient été réalisées. Le ministère décrit la situation comme globalement calme sans incident notable.

Tensions et dispersion place de la Nation

La manifestation à Paris s'est achevée sous tension à la place de la Nation. La grande majorité des manifestants ont quitté les lieux dans le calme. Certains individus hostiles ont jeté des projectiles sur les forces de l'ordre. La préfecture de police a procédé à des sommations avant de lancer des manœuvres de dispersion.

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Des tensions sont apparues en marge de la mobilisation parisienne. Des groupes d'individus masqués tentaient de constituer des cortèges sauvages dans la capitale. Les forces de l'ordre sont restées vigilantes pour prévenir tout trouble à l'ordre public. La dispersion des manifestants continue sous tension ce samedi 21 novembre 2026.

Violences et dégradations dans plusieurs villes

La situation est plus violente dans d'autres métropoles françaises. À Bordeaux, le ministère de l'Intérieur a confirmé 9 blessés parmi les forces de l'ordre. Certains agents présentent des brûlures aux jambes et d'autres des acouphènes. À Nantes, du mobilier urbain a été incendié en marge de la manifestation.

Des véhicules de la Police nationale ont également été tagués ACAB à Nantes. Les forces de l'ordre y ont déjà procédé à des sommations. À Marseille, beaucoup de personnes cagoulées circulent dans des cortèges sauvages. Les commerces ferment peu à peu par mesure de précaution contre de nouvelles casses.

Restrictions de circulation et sécurisation

Les autorités ont pris des mesures de restriction pour limiter les débordements. À Lyon, tous les ponts sont fermés pour empêcher les manifestants d'aller dans le centre-ville. Ils sont sécurisés pour protéger la zone piétonne et commerciale. Les préfets veillent à la sécurité des biens et des personnes dans leurs départements respectifs.

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Les commerçants restent inquiets face à ces mouvements sociaux répétés. La baisse de la mobilisation ne garantit pas pour autant l'absence de violences isolées. Les syndicats maintiennent leur rythme de convocation pour ce mouvement social. La situation évolue rapidement selon les points de situation du ministère de l'Intérieur.