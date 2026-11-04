GiFi en redressement judiciaire : soutien massif et chanson des salariés pour le redressement

Le tribunal de commerce de Toulouse place GiFi en redressement judiciaire. Salariés et élus de Villeneuve-sur-Lot mobilisent leurs forces pour sauver les 600 emplois locaux et l'enseigne historique.

Le groupe GiFi a basculé dans une période de vulnérabilité économique majeure suite à la décision du tribunal de commerce de Toulouse. Cette juridiction commerciale a prononcé, en date récente, le placement officiel de l'enseigne de bazar en redressement judiciaire. Cette mesure juridique intervient après une série de crises internes ayant ébranlé la solidité financière du groupe, historiquement implanté en Lot-et-Garonne.

Décision du tribunal et contexte de la crise

La mesure prononcée par les juges ouvre une période d'observation de six mois, une durée critique pour l'entreprise. Pendant cette phase, un administrateur judiciaire sera nommé pour examiner la situation financière du groupe et identifier toutes les options viables de redressement. Cette période permet à GiFi de continuer son activité tout étant protégé des poursuites des créanciers, afin d'élaborer un plan de sauvegarde. Le premier magistrat de Villeneuve-sur-Lot, Guillaume Lepers, a souligné la gravité de cette étape difficile pour le tissu économique local, tout en refusant de céder au défaitisme le plus total.

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Mobilisation des acteurs locaux et historiques

Villeneuve-sur-Lot, siège historique de l'entreprise, est au cœur des préoccupations des autorités locales et des riverains. Sur les 6 000 salariés que compte le groupe au niveau national, 600 personnes travaillent spécifiquement dans ce département de naissance de l'enseigne. La nouvelle a suscité une vive émotion dans la région, provoquant un afflux de messages de soutien venant de la clientèle, des anciens employés et des habitants de la ville. Guillaume Lepers a exprimé cette solidarité à travers un communiqué officiel, qualifiant la situation d'étape difficile mais soulignant la résilience du capital humain de l'entreprise.

L'élu municipal insiste sur les atouts permanents de GiFi, notamment une marque fortement ancrée dans le paysage commercial français et un savoir-faire reconnu. Il rappelle que la première richesse de l'entreprise reste humaine, composée de femmes et d'hommes expérimentés attachés à leur avenir. Cette mobilisation des équipes est considérée comme le pilier central de toute stratégie de sortie de crise, permettant d'espérer un rebond durable malgré les difficultés actuelles.

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Réaction des salariés et initiative musicale innovante

Face à cette incertitude, les salariés de GiFi ont pris une initiative originale pour porter un message d'espoir et de continuité. Une poignée d'employés a choisi de composer une chanson et de réaliser une vidéo, créées avec l'aide de l'intelligence artificielle, afin d'interpeller directement la clientèle. Ce clip a été mis en ligne sur YouTube mardi en fin de journée, après avoir été diffusé en interne au sein de l'entreprise. Le refrain incite les clients à revenir en magasin, soulignant la solidarité et l'énergie des équipes qui veulent défendre leur histoire.

Les auteurs du clip adressent un message direct aux clients fidèles, leur rappelant qu'ils font partie de l'histoire de l'enseigne. Ils affirment qu'il n'y a pas de secrets pour sortir GiFi de l'ornière : il faut que la clientèle vienne en nombre dans les rayons des 500 magasins de l'enseigne. Cette démarche, mêlant émotion et technologie, vise à réactiver le lien de confiance entre l'entreprise et ses consommateurs, essentiels pour la viabilité future du groupe.

Enjeux économiques et perspectives d'avenir

La situation de GiFi ne se limite pas à une simple crise de gestion, mais touche également aux mutations du commerce de détail. Des analyses pointent du doigt une concurrence rude, exacerbated par l'essor du commerce en ligne qui impacte fortement les magasins physiques. Guillaume Lepers réaffirme sa confiance dans la capacité des salariés et des dirigeants, dirigés par Patrick Puy au directoire, à réécrire une nouvelle page fructueuse pour l'enseigne. Cette phase de redressement est déterminante pour le bassin d'emploi local et pour l'avenir d'une institution économique majeure du sud-ouest de la France.

Les syndicats, tels que Force ouvrière, montent également au créneau pour exiger plus de transparence de la part de la direction sur les informations à venir. L'audience au tribunal de commerce de Toulouse reste une étape clé pour la suite du processus. L'objectif premier de la direction, selon leurs déclarations, est de protéger un maximum de postes de travail tout en mettant en œuvre les réstructures nécessaires pour assurer la pérennité de l'entreprise. L'histoire de GiFi n'est, selon les acteurs locaux, pas encore terminée, et la mobilisation de tous les acteurs reste la clé du rebond espéré.