GiFi Assiette Toile de Jouy verte 3,49€ : Retour au vintage

GiFi lance une assiette en porcelaine à motif toile de Jouy verte à 3,49€. Un accessoire déco rétro élégant pour revitaliser votre table quotidienne avec nostalgie et style.

GiFi renforce son offre saisonnière avec le lancement d'une nouvelle assiette en porcelaine ornée d'un motif toile de Jouy vert. Ce produit, référencé sous le numéro 650114, est proposé à un prix d'appel de 3,49 euros. Cette initiative s'inscrit dans une tendance décorative majeure qui privilégie les motifs végétaux délicats et les couleurs douces pour l'automne. L'objectif est d'offrir aux consommateurs un moyen abordable de transformer leur vaisselle du quotidien sans recourir à des services de luxe.

Origines historiques de la toile de Jouy

Ce motif n'est pas une invention commerciale récente mais s'enracine dans une tradition textile française du XVIIIe siècle. Il tire son nom de la ville de Jouy-en-Josas, où des tissus imprimés innovants ont été développés à cette époque. Le design évoque traditionnellement des paysages pastoraux et des scènes narratives détaillées. En transférant cet imprimé sur une assiette, GiFi permet aux clients de revisiter cet héritage culturel sans imposer une ambiance rigide de musée.

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Caractéristiques techniques et dimensions

L'assiette plate proposée mesure un diamètre standard adapté aux repas principaux. Son décor se concentre principalement sur le pourtour de la pièce. Des dessins végétaux verts encadrent soigneusement un centre blanc, laissant la nourriture bien visible. Ce contraste entre le motif dense et l'espace négatif offre un rendu raffiné. Il évite de surcharger visuellement l'assiette tout en attirant l'attention sur les éléments esthétiques.

Coordination avec d'autres services

Pour ceux souhaitant harmoniser leur service de table, GiFi propose des pièces complémentaires dans la même gamme. Une assiette à dessert en porcelaine de 19 centimètres est disponible. Elle est affichée au prix de 2,79 euros. Une assiette creuse de 20 centimètres complète également la collection. Elle partage également le tarif de 2,79 euros. Cette cohérence tarifaire permet d'acheter un ensemble coordonné ou de sélectionner uniquement ses pièces préférées.

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Conseils de stylisme pour la table

L'intégration de ces assiettes décorées au milieu de modèles unis crée une alternance visuelle intéressante. Elles peuvent devenir les pièces maîtresses d'un déjeuner familial sans effort excessif. Avec une nappe écrue, des serviettes vertes et des verres transparents, le motif ressort naturellement. Le résultat reste chaleureux sans devenir chargé. Cette combinaison permet d'éviter la monotonie des assiettes blanches tout en restant élégant.

Disponibilité et vérification en magasin

Avant de procéder à l'achat, il est recommandé de vérifier la disponibilité locale du produit. La référence 650114 permet d'identifier précisément l'article sur le site de l'enseigne. Le prix de 3,49 euros concerne exclusivement ce modèle spécifique. Cette petite attention pratique garantit que le consommateur obtient bien l'article vintage recherché. Il remplace ainsi les services traditionnels par une touche de nostalgie moderne.