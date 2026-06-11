Gianni Infantino, le président de la Fifa, se retrouve au cœur des tensions avant la Coupe du monde 2026

Le président de la Fédération internationale de football (Fifa) Gianni Infantino est au centre des polémiques avant le début du Mondial 2026, organisé au Mexique, aux États-Unis et au Canada. Il est accusé de ne pas faire l'unanimité et de faire face à plusieurs problèmes, notamment des prix de billets jugés excessifs, des contrôles à rallonge sur les tarmacs et des visas refusés.

Le 'Monsieur Propre' proche de Donald Trump : qui est Gianni Infantino , le patron de la Fifa si décrié avant la Coupe du monde ?

Prix des billets jugés excessifs, arbitre somalien refoulé des États-Unis, influence de Donald Trump... Le président de la Fédération internationale de football fait face à plusieurs polémiques avant le début du Mondial 2026 ce jeudi 11 juin. Crédit : Kevin Dietsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Un patron de la Coupe du monde loin de faire l'unanimité.

Le président de la Fédération internationale de football (Fifa) Gianni Infantino se retrouve au cœur des tensions, à quelques heures du Avant même d'avoir commencé, la compétition organisée au Mexique, aux États-Unis et au Canada fait déjà beaucoup parler, et pas pour les bonnes raisons. , des contrôles à rallonge sur les tarmacs, des visas refusés..





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