Gianni Infantino : la remarque qui a hérissé les poils des Italiens

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a fait une remarque qui a hérissé les poils des Italiens. Il a suggéré que le nombre de participants à la Coupe du monde devrait être augmenté pour que l'Italie ait une chance de se qualifier.

Le président de la FIFA , Gianni Infantino , a fait une remarque qui a hérissé les poils des Italie ns. Il a suggéré que le nombre de participants à la Coupe du monde devrait être augmenté pour que l' Italie ait une chance de se qualifier.

Actuellement, 48 équipes participent à la compétition, mais Infantino a proposé de passer à 64 ou même à 208 équipes. Cette remarque a été considérée comme mesquine et a été dénoncée par le député italien Gaetano Amato, qui a affirmé que le président de la FIFA prenait plaisir à se moquer de l'Italie.

La Nazionale italienne n'a pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde en mars dernier, après avoir été battue aux tirs au but en finale des barrages par la Bosnie-Herzégovine. C'est une nouvelle désillusion pour le football italien, qui n'a pas disputé la compétition internationale depuis 2014.

Le président de la FIFA a également proposé de passer à 64 équipes pour impliquer davantage le monde du football, mais cette proposition a été débattue au Conseil et n'a pas été adoptée pour l'instant. La Coupe du monde est une compétition internationale qui rassemble les meilleures équipes du monde, mais la remarque de Gianni Infantino a été considérée comme inappropriée et a été dénoncée par les fans de l'équipe italienne





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