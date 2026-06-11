Gianni Infantino, élu en 2016 pour mettre fin à la corruption de la FIFA, a finalement trahi ses engagements et a transformé l'instance en une organisation mercantile. L'enquête de 20 minutes révèle comment cet ancien 'chauve sympathique' des tirages au sort est devenu un dirigeant autoritaire qui n'a peur de rien ni personne. Infantino a bâti son pouvoir sur une stratégie cynique : augmenter les revenus pour acheter les soutiens. Le passage à 48 équipes en Coupe du monde ne vise qu'à 'faire plaisir à beaucoup plus de monde' et reverser davantage aux fédérations africaines et asiatiques. Ces dernières, devenues dépendantes, lui garantissent une réélection par acclamation dans un système 'un pays, un vote'. Contrairement à Blatter, Infantino assume publiquement ses pratiques douteuses. Il flatte tour à tour Poutine, Trump ou Mohamed Ben Salmane, remettant même un 'prix FIFA de la paix' à l'ancien président américain. Cette proximité avec les dirigeants autoritaires compromet totalement la neutralité de l'institution footballistique mondiale.

Gianni Infantino transforme la FIFA en machine à cash et divise plus que jamais le monde du footballÉlu en 2016 sur la promesse de transparence après le scandale FIFA Gate, Gianni Infantino devait incarner la rupture avec l'ère Sepp Blatter .

Huit ans plus tard, le président de la FIFA a non seulement trahi ses engagements, mais a transformé l'instance en machine mercantile d'une ampleur inédite. L'enquête de 20 minutes révèle comment cet ancien 'chauve sympathique' des tirages au sort est devenu un dirigeant autoritaire 'qui n'a peur de rien ni personne'. Infantino a bâti son pouvoir sur une stratégie cynique : augmenter les revenus pour acheter les soutiens.

Le passage à 48 équipes en Coupe du monde ne vise qu'à 'faire plaisir à beaucoup plus de monde' et reverser davantage aux fédérations africaines et asiatiques. Ces dernières, devenues dépendantes, lui garantissent une réélection par acclamation dans un système 'un pays, un vote'. Contrairement à Blatter, Infantino assume publiquement ses pratiques douteuses. Il flatte tour à tour Poutine, Trump ou Mohamed Ben Salmane, remettant même un 'prix FIFA de la paix' à l'ancien président américain.

Cette proximité avec les dirigeants autoritaires compromet totalement la neutralité de l'institution footballistique mondiale





20minutesMars / 🏆 43. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

FIFA Corruption Machine À Cash Divisité Gianni Infantino Sepp Blatter Transparence Passage À 48 Équipes Revenus Soutiens Fédérations Africaines Et Asiatiques Reélection Pratiques Douteuses Proximité Avec Les Dirigeants Autoritaires Neutralité De L'institution Footballistique Mo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Gianni Infantino déplore le refoulement de l'arbitre somalien avant le Mondial 2026Le président de la FIFA a jugé malheureux le refoulement par les États-Unis de l'arbitre somalien Omar Abdulkadir Artan, qui devait officier lors du Mondial 2026, soulignant l'impuissance de l'organisation face aux décisions gouvernementales. L'arbitre, Soupçonné de liens terroristes selon la Maison Blanche, a été refoulé à Miami malgré un visa apparemment valide.

Read more »

La conférence de presse de Gianni Infantino avant la Coupe du mondeLe président de la FIFA, Gianni Infantino, a donné une conférence de presse à la veille du match d'ouverture de la Coupe du monde à Mexico, entre le Mexique et l'Afrique du Sud. Il a fait le tour des sujets d'actualité liés au tournoi, notamment la présence de l'Iran et le prix des billets.

Read more »

Gianni Infantino espère une grâce présidentielle du journaliste français Christophe Gleizes, détenu en AlgérieGianni Infantino, le président de la FIFA, s'est exprimé en faveur d'une libération du journaliste français Christophe Gleizes, actuellement détenu en Algérie.

Read more »

Gianni Infantino, le président de la Fifa “qui voulait être roi”Élu à la tête de l’instance dirigeante du football mondial en 2016, le juriste né en Suisse promettait de redorer l’image de la Fifa. Dix ans plus tard, tout l’...

Read more »