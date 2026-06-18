Gianni Infantino et la FIFA réunis à Miami pour un sommet sur le football mondial

Le président de la FIFA Gianni Infantino a été accueilli par une escorte policière à Miami où il a participé à un sommet de deux jours avec les fédérations nationales. L'événement, organisé au Ritz-Carlton de South Beach, portait notamment sur la création d'une nouvelle compétition pour les moins de 15 ans. Certaines délégations africaines ont été empêchées de participer.

Dimanche matin, neuf heures. South Beach, quartier emblématique de Miami , sort à peine de sa nuit. Tandis que les derniers fêtards quittent les boîtes de nuit en tenue légère, quatre Harley-Davidson arrivent à toute allure, sirènes hurlantes, arrachеant les résidents à leur sommeil.

Au milieu des gyrophares, une Cadillac Escalade noire, d'une valeur de 170 000 dollars, se fraye un chemin. Le conducteur n'est autre que Gianni Infantino, président de la FIFA. Sous bonne escorte policière, il est conduit en quelques minutes de son jet privé au Ritz-Carlton, où la FIFA a réservé plusieurs centaines de chambres à plus de 1000 dollars la nuit. Sur deux jours, la plus haute instance du football mondial réunit les fédérations nationales.

À l'ordre du jour figure notamment la création d'une nouvelle compétition pour les moins de 15 ans. Certains responsables de fédérations africaines ont été bloqués à la frontière. Cet événement illustre la volonté de la FIFA d'étendre son influence et de structurer le football mondial dès le plus jeune âge. Gianni Infantino, toujours en mouvement, multiplie les déplacements entre les capitales du football et les lieux de pouvoir.

Miami, ville de l'opulence et de la démesure, semble être une étape naturelle pour ce genre de sommet. Le choix de l'hôtel de luxe et le traitement sécuritaire soulignent le statut de l'organisation et de son président. La création d'un tournoi des moins de 15 ans répond à une logique de développement et de détection précoce des talents. Mais elle pose aussi des questions de calendrier et de surcharge pour les jeunes joueurs.

La présence de nombreuses fédérations et l'absence de certaines délégations africaines rappellent les enjeux géopolitiques et logistiques qui traversent le football mondial. Le sommet de Miami se tient alors que le football est en pleine mutation, avec de nouvelles compétitions, des calendriers qui s'étendent et des enjeux financiers croissants. Gianni Infantino entend rester au cœur de ces transformations.

Sa visite à South Beach, aussi rapide soit-elle, ne passe pas inaperçue dans cette ville où le pouvoir et l'argent se donnent souvent en spectacle. Les habitants, entre réveil brutal et curiosité, ont assisté à un petit morceau de la réalité du football international





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