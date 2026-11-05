Ghyslain Wattrelos, père endeuillé, rejette la version officielle de la disparition du vol MH370. Il révèle ses doutes sur la liste des passagers et la cargaison.

Le 8 mars 2014, le vol MH370 de la Malaysia Airlines, un Boeing 777 assurant la liaison entre Kuala Lumpur et l'aéroport international de Pékin, disparaît mystérieusement des écrans radar. Cet événement tragique emporte avec lui 239 personnes à bord, dont l'épouse et deux enfants de Ghyslain Wattrelos, un ressortissant français qui vivait alors à Pékin avec sa famille. Ghyslain Wattrelos refuse catégoriquement de considérer cette disparition comme un simple mystère aérien et exprime depuis sa conviction que l'avion a été abattu ou délibérément fait disparaître par des acteurs extérieurs.

Alors que Ghyslain Wattrelos se trouvait lui-même dans un avion pour se rendre de Paris à Pékin, où il devait rejoindre sa famille pour leur deuxième semaine de vacances, il n'a été informé du drame qu'après son atterrissage à 14h. Son épouse et ses enfants, de retour de Malaisie, devaient toucher le sol pékinois à 6h du matin. En sortant de l'avion, il reçoit des notifications suspectes et est conduit par une hôtesse vers une salle où le consul de France lui annonce la nouvelle. Malgré ses appels téléphoniques répétés vers les mobiles de sa famille, aucun ne répond, ce qui laisse planer un silence assourdissant dans la vie de la famille Wattrelos.

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Une enquête entachée de zones d'ombre stratégiques

Ghyslain Wattrelos conteste vigoureusement la trajectoire officielle présentée par les autorités, affirmant que le Boeing 777 n'a pas pu traverser une dizaine de pays sous surveillance militaire et civile intensive sans être vu par aucun système de détection. Il souligne l'absurdité d'une telle opacité dans une région d'Asie aux intérêts stratégiques majeurs, où chaque mouvement aérien est normalement tracé. Pour lui, l'idée que tous les pays concernés se soient mis d'accord pour ne rien voir est inconcevable, suggérant une manipulation ou une couverture médiatique et politique de grande envergure destinée à dissimuler la vérité sur les circonstances réelles de la chute de l'appareil.

L'enquête française a également mis en lumière des anomalies troublantes concernant la liste des passagers et la sécurité à l'aéroport de Kuala Lumpur. Deux passeurs iraniens ont été présentés à tort comme des terroristes, alors qu'ils cherchaient simplement à émigrer vers l'Europe. Par ailleurs, contrairement à ce que la Malaisie affirmait initialement, des spécialistes en aéronautique se trouvaient bien à bord, occupant des places stratégiques. Ghyslain Wattrelos émet l'hypothèse que ces experts ont pu pirater les données de l'opérateur Inmarsat pour brouiller les pistes et masquer la véritable destination ou le sort réservé aux 239 voyageurs.

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Anomalies cargo et liens avec les services de renseignement

Outre les passagers, la cargaison du vol MH370 suscite de vives interrogations de la part de Ghyslain Wattrelos et des enquêteurs indépendants. Un chargement pesant plusieurs milliers de kilos a été intégré à l'avion par des individus chinois sans passer par les procédures douanières obligatoires. De plus, une cargaison de mangoustans, fruit hors saison, a été déclarée de manière suspecte. Ces irrégularités suggèrent que l'aéroport de Kuala Lumpur présentait à l'époque des failles de sécurité critiques, tant pour le fret que pour les passagers, permettant l'introduction d'éléments non déclarés.

Ghyslain Wattrelos reste persuadé que des personnes liées aux services secrets se trouvaient à bord de l'appareil, renforçant sa thèse d'une opération planifiée et non d'un accident mécanique ou humain isolé. Cette conviction est d'autant plus forte que la liste des passagers et les éléments de cargaison ne correspondent pas aux standards de sécurité et de traçabilité attendus. Pour lui, la disparition du Boeing 777 n'est pas une énigme naturelle, mais le résultat d'une action ciblée visant à faire disparaître des individus et des informations spécifiques du monde entier, au mépris des vies humaines et des normes internationales de sécurité aérienne.