Ghost relance Fibre Excellence : projet industriel à Saint-Gaudens après liquidation

Le groupe portugais Ghost envisage un investissement de 200 millions d'euros pour sauver l'usine de pâte à papier de Saint-Gaudens et créer des emplois locaux.

Le tribunal de commerce de Toulouse a examiné mardi 3 novembre la cessation d'activité de la dernière usine française de pâte à papier marchande, propriété de Fibre Excellence. Malgré la perspective imminente d'une liquidation judiciaire, le groupe industriel portugais Ghost a présenté un projet de reprise ambitieux. Cette offre suscite un regain d'espoir pour les 229 salariés restants et pour la filière industrielle du Comminges.

Un projet industriel de 200 millions d'euros

Le groupe Ghost, déjà client historique de Fibre Excellence, prévoit d'investir 200 millions d'euros pour relancer la production de pâte à papier et développer des activités connexes sur le site. Présent dans plus de 30 pays, ce spécialiste des produits d'hygiène projette de construire une nouvelle usine de 50 000 mètres carrés juste à côté de l'installation existante. Cet espace sera dédié à la fabrication directe de produits finis tels que les couches, le papier toilette et les essuie-tout. Le groupe commercialise déjà ce type de produits sous marque blanche pour la grande distribution française, assurant ainsi un débouché immédiat pour cette nouvelle capacité.

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Positionnement des acteurs et négociations en cours

Un représentant de la Région Occitanie a qualifié la situation d'ubuesque, soulignant que l'équipe administrative avait passé un an à éviter in extremis la liquidation sans projet industriel clair, avant que ce même projet n'arrive désormais. La présidente de la région Occitanie, Carole Delga, a présenté cette initiative au ministre de l'Industrie, Sébastien Martin, le 19 octobre dernier. Les parties concernées ont sollicité la mise en délibéré de la décision jusqu'au 12 novembre. Cette période permet aux négociations de se concrétiser pour finaliser l'offre de reprise de l'usine de Saint-Gaudens dans la Haute-Garonne.

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Impact social et conséquences économiques

Si le tribunal prononce la liquidation, les 229 salariés resteront confrontés à un licenciement économique. Ils bénéficieront néanmoins d'un contrat de sécurisation professionnelle garantissant 95% du salaire net pendant un an. Parallèlement, le site devrait rester un pôle économique majeur grâce aux synergies avec d'autres industriels. Le groupe alsacien Soprema compte utiliser les copeaux de bois et la chaleur fatale produite par l'activité papetière pour fabriquer des panneaux isolants, générant potentiellement 60 emplois. La relance de la fabrication de pâte à papier pourrait quant à elle mobiliser environ 150 personnes, contre une main-d'œuvre réduite de 30 à 50 personnes pour la nouvelle usine hautement robotisée.

Opportunités de reconversion pour les salariés

Les syndicats et les représentants régionaux maintiennent une confiance ferme dans la capacité des salariés à rebondir. L'offre de reprise envisagée par Ghost offre une perspective de stabilisation professionnelle immédiate pour une partie importante de l'effectif. La proximité géographique avec la nouvelle unité de transformation permettrait une mobilité interne facile pour les ouvriers qualifiés. Cette dynamique de reprise industrielle contraste avec la liquidation programmée, offrant un nouveau chapitre pour l'identité industrielle locale du Comminges.