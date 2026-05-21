Ghana's Dependence on Gold Boosts Stability but Sparked Warnings

Ghana's focus on gold exports has contributed to financial stability but has also raised concerns about potential risks associated with the country's central bank's gold purchase program.

Partager L'or a représenté 62,9% des exportations ghanéennes en 2025, soit 20,9 milliards de dollars sur un total de 31,1 milliards de dollars. Ce poids inédits a permis le retour à la stabilité financière du pays et sa sortie du programme du FMI en mai.

Les services du Fonds ont toutefois demandé aux autorités de surveiller les risques associés au programme d'achat d'or de la banque centrale. Le Conseil de stabilité financière ghanéen, qui réunit la Banque du Ghana, le ministère des Finances et les régulateurs sectoriels, vient de publier sa revue annuelle





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Ghana Central Bank Gold Export Debt

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