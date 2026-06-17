Ghana : la banque centrale coupe les stablecoins du système financier

La Banque du Ghana a ordonné aux institutions financières de cesser tout soutien aux portefeuilles en dollars basés sur des stablecoins, invoquant des violations des lois sur les paiements et les changes. Cette mesure vise à préserver le contrôle monétaire et à éviter une dollarisation numérique accélérée, dans un contexte de fragilité du cedi.

Dans un contexte où les monnaies locales subissent des pressions inflationnistes et des dévaluations, les stablecoins, ces cryptomonnaies adossées au dollar, gagnent en popularité auprès des ménages et des entreprises.

Cependant, leur adoption massive soulève une question fondamentale : qui contrôle réellement la masse monétaire en circulation dans un pays ? La Banque du Ghana a récemment apporté une réponse claire à cette interrogation en prenant une mesure radicale, dont les répercussions dépassent largement ses frontières. Mi-juin 2026, l'institution a ordonné à toutes les banques, sociétés de paiement et opérateurs de mobile money du pays de cesser immédiatement tout soutien aux portefeuilles en dollars proposés par certaines plateformes de cryptomonnaies.

Ces dernières opéraient sans l'autorisation nécessaire pour offrir de tels services aux citoyens ghanéens. Concrètement, la banque centrale leur a coupé l'accès au système financier local : plus de virements, de cartes bancaires ni de règlements pour alimenter ou faire fonctionner ces comptes en dollars.

Il est important de noter que la mesure ne vise pas l'achat de cryptomonnaies en soi, qui reste autorisé, mais cible le point précis où ces plateformes se connectent aux banques pour proposer, en réalité, des comptes en devises étrangères. Ces portefeuilles reposent sur des stablecoins, des jetons numériques dont la valeur est arrimée à celle du dollar américain, comme l'USDT et l'USDC.

Dans un pays où le cedi a connu de fortes fluctuations, ces actifs offrent une protection contre la dépréciation de la monnaie nationale. L'intervention de la Banque du Ghana survient alors que le pays émerge d'une période de crise économique. Ses réserves de change se sont nettement reconstituées, atteignant 14,4 milliards de dollars à la mi-mai 2026, soit près de six mois d'importations.

Cependant, le cedi reste fragile : après avoir été l'une des monnaies les plus performantes au monde en 2025, il a reculé d'environ 8,4 % face au dollar depuis le début de l'année 2026. Quand la monnaie locale faiblit, la demande d'actifs adossés au dollar augmente, ce qui explique en partie la popularité croissante des stablecoins. Le Ghana ne se contente pas d'interdire ; il s'est également doté d'un cadre réglementaire.

Fin décembre 2025, le président John Mahama a promulgué une première loi encadrant les prestataires de services liés aux actifs numériques. La directive de juin 2026 en constitue la première application concrète, sur le terrain le plus sensible : le contact entre les banques et les plateformes crypto. Car la Banque du Ghana ne cible pas un simple produit crypto, mais une infrastructure financière en cours de formation.

Les plateformes concernées ne se limitent pas à l'achat et à la vente de cryptomonnaies : elles permettent aux utilisateurs ghanéens de détenir des soldes en dollars, de les alimenter via leur banque ou leur compte de paiement local, puis de s'en servir pour des transferts, des règlements ou des opérations de change. Pour le régulateur, ces services relèvent d'activités nécessitant une autorisation : encaisser et conserver des fonds, émettre de la monnaie, changer des devises et régler des transactions.

Officiellement, la Banque du Ghana invoque le non-respect des lois en matière de paiements et de change. En pratique, l'enjeu est plus profond et se situe au niveau monétaire. Si une plateforme étrangère ou non autorisée peut offrir à un Ghanéen un compte en dollars numériques, alimenté depuis le système financier local, alors une partie de la demande de monnaie échappe à la banque centrale.

Dans une économie où la devise reste vulnérable aux chocs extérieurs et aux tensions inflationnistes, les stablecoins peuvent devenir une forme de dollarisation accélérée, c'est-à-dire un basculement des usages et de la monnaie nationale vers le dollar. Au lieu d'acheter des billets verts, un ménage acquiert des stablecoins. Au lieu de passer par sa banque pour obtenir des dollars, un importateur utilise une plateforme.

Au lieu de recevoir l'argent d'un proche par l'intermédiaire d'un opérateur agréé, une famille le reçoit directement dans un portefeuille numérique. La Banque du Ghana cherche donc à préserver trois choses : la capacité à suivre les flux financiers, le contrôle des opérations de change et la place du cedi comme monnaie de référence du pays, celle dans laquelle on fixe les prix et avec laquelle on paie.

Cette vigilance est d'autant plus compréhensible que le pays a reconstruit ses réserves, mais n'a pas encore totalement stabilisé sa monnaie. Le Ghana n'est pas un cas isolé. Le Nigeria illustre déjà ce qui peut se produire lorsque la demande de dollars numériques atteint une ampleur considérable.

Selon un récent rapport du FMI, le Nigeria a reçu environ 59 milliards de dollars de valeur en crypto entre juillet 2023 et juin 2024, et il concentre à lui seul près de 60 % des flux de stablecoins de toute l'Afrique subsaharienne. Les stablecoins représentent désormais environ 40 % de son activité crypto, dominés par l'USDT, émis par Tether, et l'USDC, émis par Circle.

Le FMI parle même d'une dollarisation numérique, un phénomène qui menace la souveraineté monétaire des pays émergents. En Afrique, plusieurs autres nations surveillent de près ces développements. Le Kenya, par exemple, a également introduit des régulations pour encadrer les cryptomonnaies, tandis que l'Afrique du Sud envisage un cadre similaire. La décision du Ghana pourrait donc servir de modèle pour d'autres banques centrales confrontées à la montée en puissance des stablecoins.

En conclusion, la mesure prise par la Banque du Ghana marque un tournant dans la régulation des cryptomonnaies en Afrique. Elle souligne la volonté des autorités de maintenir le contrôle monétaire face à une innovation financière qui, si elle offre des avantages en termes de stabilité de valeur, pose des risques significatifs pour la politique monétaire et la stabilité financière.

Cette affaire met en lumière la nécessité d'une coopération internationale pour réguler un marché qui ignore les frontières, et où les stablecoins pourraient bien redéfinir les équilibres monétaires traditionnels





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