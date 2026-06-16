Ghalenoei dénonce un désastre logistique pour l'Iran à la Coupe du monde 2026

Le sélectionneur iranien critique les restrictions américaines, l'absence de dirigeants et le planning épuisant qui ont compliqué la participation de l'équipe, mais reste confiant pour les prochains matchs.

Amir Ghalenoei , le sélectionneur de la sélection iranienne, a exprimé son mécontentement après le match nul contre la Nouvelle-Zélande, qui s'est soldé par un score de deux à deux.

Selon lui, l'équipe a subi un traitement injuste tout au long de la Coupe du monde, un traitement qu'il attribue aux tensions géopolitiques entre les États-Unis et l'Iran. Malgré ce climat difficile, Ghalenoei a souligné que la situation logistique de la Team Melli était catastrophique. Il a rappelé que son groupe devait arriver à Los Angeles deux nuits avant la rencontre, mais que les autorités américaines ont refusé l'autorisation d'entrée.

Cette contrainte a contraint l'entraîneur à réorganiser les préparations, les remplaçant par des membres du staff qui n'étaient pas initialement prévus pour ces tâches. Il a ajouté que l'absence du président de la fédération, du manager principal et même du personnel de communication a laissé l'équipe dans l'isolement complet, une situation qu'il qualifie d'oppression sans précédent dans le football international. Le sélectionneur a ensuite parlé de la nécessité de récupérer rapidement afin de préparer le prochain affrontement contre la Belgique.

Il a indiqué que le service médical allait établir un rapport précis pour déterminer quels joueurs seraient disponibles. Selon lui, les retards à l'arrivée, les restrictions de déplacement avant et après le match, ainsi que le manque de soutien logistique aggravent chaque jour la complexité de la participation iranienne à ce tournoi. Malgré tout, il a affirmé que les joueurs demeuraient motivés, prêts à travailler avec plus d'énergie et à offrir une performance supérieure.

Il a qualifié le match contre la Nouvelle-Zélande de l'un des plus spectaculaires de la compétition, soulignant l'appréciation du public tant dans le stade que sur les réseaux sociaux, grâce à la combativité affichée par les Iraniens qui ont inscrit quatre buts au total. Mehdi Taremi, l'attaquant vedette, a détaillé la contrainte supplémentaire imposée par le calendrier : le groupe doit en effet quitter Los Angeles dès lundi soir pour rejoindre Tijuana, au Mexique, avant de revenir pour le duel contre la Belgique le dimanche suivant.

Il a pointé du doigt le stress généré par ces déplacements fréquents, le manque de soutien et l'insuffisance des mesures prises par la FIFA. Il a également critiqué le fait qu'un analyste chargé des aspects médiatiques reçoive des consignes contradictoires, qualifiant la situation de désastre organisationnel. Malgré ces difficultés, Taremi a exprimé son espoir pour les deux prochains matchs et a remercié les supporters de Los Angeles qui ont encouragé la Team Melli.

Il a rappelé que, même si une partie de la diaspora iranienne locale manifeste son hostilité envers le régime, elle soutient les joueurs qui représentent le pays sur le terrain. Au final, les deux hommes insistent sur le besoin de paix et de joie, des valeurs que la FIFA proclame dans ses slogans, mais qui restent difficiles à concrétiser dans le contexte actuel





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