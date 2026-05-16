GG du Sport - Offrez-vous à un jeu de débat brûlant avec les meilleurs sportifs

Les Grands Gueules du Sport sont un panel de professionnels du sport qui élèvent la barre de la qualité et de la compétitivité. Chaque samedi et dimanche de 9h00 à 12h00, ils se réunissent pour débattre, analyser et commenter les dernières nouvelles du sport. Envoyez vos commentaires !

Le grand jeu des GG du Sport ! Venez vous confronter à David Douillet, Pascal Dupraz, Sarah Pitkowski, Denis Charvet, Frederic Weis, Marc Madiot, Marion Bartoli, Julien Benneteau, Jérôme Pineau, Frédéric Lecanu ou Cédric Heymans.

Chaque samedi et dimanche de 9h30 à 12h00, les 'Grandes Gueules du Sport' analysent et débattent de l'actu sport de la semaine. Jean-Christophe Drouet et Christophe Cessieux sont entourés de sportifs de renom : David Douillet, Marie Martinod, Pascal Dupraz, Sarah Pitkowski, Sophie Kamoun, Denis Charvet, Frederic Weis, Olivier Panis, Marc Madiot, Marion Bartoli, Cyrille Maret, Jérôme Pineau ou Renaud Longuèvre. La dernière ligne droite des GG du Sport...

Le vestiaire des GG, le débat sur le buzzer… Et le jeu des GG ! Le Buzzer des GG : Au milieu de la saison de F1, Verstappen participe aux 24h du Nürburgring, êtes-vous interpellés ? - 16/05 Sur le buzzer c'est le dernier débat des GG du Sport !

Pile à temps pour s'écharper une dernière fois lors de l'émission… Les Grandes Gueules du Sport montent au créneau : un face à face toujours brûlant dans le Ring des GG, un capitaine Cessieux qui prend le brassard pour pousser un coup de gueule, et un dernier quart d'heure nostalgie avec les GG remontent le temps ! C'est le programme de 10h00 à 11h00 dans les Grandes Gueules du Sport.

Une actu sportive, un débat, et deux camps : c'est le Ring des GG ! Nos Grandes Gueules du Sport s'affrontent à coup d'arguments... Mais à la fin, c'est vous les auditeurs, qui choisissez l'équipe victorieuse ! Chaque samedi et dimanche de 9h00 à 12h00, les 'Grandes Gueules du Sport' analysent et débattent de l'actu sport de la semaine.

Jean-Christophe Drouet et Christophe Cessieux sont entourés de sportifs de renom : David Douillet, Pascal Dupraz, Sarah Pitkowski, Denis Charvet, Frederic Weis, Marc Madiot, Marion Bartoli, Julien Benneteau, Jérôme Pineau, Frédéric Lecanu ou Cédric Heymans. Pas de temps de s'échauffer, les 'Grandes Gueules du Sport' démarrent fort dès 9h15 : la UNE c'est l'actu brûlante du sport, entre infos, analyses et débats





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Les 'Grandes Gueules du Sport' : un programme de sport et d'analyse brûlantLes 'Grandes Gueules du Sport' sont une émission de sport et d'analyse qui se concentre sur les dernières actualités sportives de la semaine. Elle est diffusée chaque samedi et dimanche de 9h00 à 12h00 et est animée par Jean-Christophe Drouet et Christophe Cessieux, entourés de sportifs de renom tels que David Douillet, Pascal Dupraz, Sarah Pitkowski, Denis Charvet, Frederic Weis, Marc Madiot, Marion Bartoli, Julien Benneteau, Jérôme Pineau, Frédéric Lecanu ou Cédric Heymans.

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