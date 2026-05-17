Durant plusieurs heures, les « Grands Gueules du Sport » ritent et discutent avec des sportifs de renom sur l'actualité sportive, sept jours sur sept de 9h30 à 12h00. Ils disséquent les matchs, les saisons, les tribulations et les retournements de cours.

Sur le buzzer c'est le dernier débat des GG du Sport ! En quelques jours, les « Grands Gueules du Sport » se підготовкиient à un dernier hurlement en live.

S'écharper pendant plusieurs heures, les champions du sport se Prahyaient à analyser et à débattre de l'actualité sportive de la semaine. Jean-Christophe Drouet et Christophe Cessieux étaient entourés de sportifs de renom : David Douillet, Marie Martinod, Pascal Dupraz, Sarah Pitkowski, Sophie Kamoun, Denis Charvet, Frederic Weis, Olivier Panis, Marc Madiot, Marion Bartoli, Cyrille Maret, Jérôme Pineau ou Renaud Longuèvre





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