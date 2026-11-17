L'entreprise adaptée Gestform emploie 64 % de personnes en situation de handicap. Focus sur son modèle économique à Mérignac et son impact social durable.

L'entreprise méridionale Gestform, fondée il y a 40 ans, incarne un modèle d' inclusion professionnelle unique en France. Située à Mérignac avec des sites supplémentaires au Haillan, à Toulouse et à Paris, cette société spécialisée dans la gestion électronique de documents emploie 447 collaborateurs. Ce chiffre global cache une réalité remarquable : 64 % de ces employés sont des personnes en situation de handicap.

Un statut juridique imposant une majorité inclusive

La particularité de cette structure réside dans son agrément d'entreprise adaptée, un statut juridique spécifique régi par le Code du travail. Cette classification oblige légalement l'employeur à recruter au minimum 55 % de travailleurs handicapés. Gestform dépasse largement ce seuil minimal en atteignant 64 %, démontrant ainsi une approche volontariste qui dépasse la simple conformité réglementaire.

Also read Pamiers. Histoires oubliées des Trois-Clochers : le Calvaire et sa croix

Ce statut vise à permettre l'exercice d'une activité salariée dans des conditions adaptées aux capacités de chacun. L'entreprise ne se définit pas par la santé de ses employés, mais par la qualité de leur travail. La compétence constitue le critère principal de recrutement, tandis que l'adaptation des postes est considérée comme une évidence opérationnelle plutôt que comme une contrainte.

Des chiffres clés et un modèle économique soutenu par l'État

Sur le plan financier, le modèle repose sur une répartition précise des revenus. Soixante-dix-huit pour cent du chiffre d'affaires proviennent de l'activité productive réelle, tandis que les vingt pour cent restants sont constitués d'aides financières publiques. Olivier Théron, directeur général et président de l'association gestionnaire, reconnaît que la productivité est inférieure à celle des concurrents classiques sans ce soutien étatique.

Advertisement

Cette dépendance aux aides publiques souligne la nécessité du cadre légal pour maintenir la compétitivité économique. Le secteur d'activité de Gestform couvre la gestion documentaire pour l'aéronautique, la soustraitance administrative et le facility management. Ces prestations incluent l'accueil, la gestion de courrier et la maintenance de photocopieurs pour de grands comptes industriels.

L'authenticité d'une culture d'entreprise apolitique face au handicap

À l'intérieur des bureaux, la distinction entre collaborateurs valides et handicapés est pratiquement invisible. Les espaces de travail ouverts et les rangées d'ordinateurs accueillent un mélange homogène de profils. Le directeur général admet découvrir parfois la situation de santé de ses équipes par hasard, soulignant le caractère discret de nombreuses restrictions fonctionnelles.

Huitante pour cent des handicaps sont invisibles, comprenant des troubles sensoriels, des maladies chroniques ou des neurodéveloppement. Cette réalité explique pourquoi la reconnaissance administrative, comme la RQTH, n'est pas systématiquement affichée. La discrétion est respectée, sauf lorsque des adaptations matérielles ou managériales spécifiques sont nécessaires à la poursuite de l'activité professionnelle.

Témoignages concrets et recrutement basé sur le savoir-faire

La trajectoire de Dominique illustre parfaitement cette philosophie de recrutement. Ancien gendarme pendant 35 ans, il a dû quitter le terrain en raison d'une myopathie invalidante. Après une retraite anticipée à 54 ans, il a intégré le pôle de dématérialisation de Gestform pour analyser des emails destinés à l'aéronautique. Son parcours démontre la capacité de reconversion offerte par l'entreprise.

Advertisement

Les procédures de sélection privilégient les tests de compétences et l'apprentissage continu plutôt que les critères médicaux. L'entreprise dispose d'une école métier interne pour former les nouveaux arrivants, notamment sur des activités complexes comme la gestion de dossiers de retraite. Cette approche a permis une élévation significative du niveau de compétence et de l'âge moyen des recrutements au cours des trente dernières années.

Les adaptations managériales constituent le principal levier d'intégration. Une responsable de pôle valide collabore quotidiennement avec une référente métier malentendante. Les réunions en ligne incluent systématiquement des sous-titres pour tous, et la communication visuelle remplace les appels téléphoniques habituels. Cette flexibilité organisationnelle permet de maintenir une performance collective optimale sans mettre en avant les limitations individuelles.