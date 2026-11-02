Gers : Syndicats agricoles ciblent banques et MSA pour dénoncer la crise

Dans le Gers, la Coordination rurale cible banques et MSA lors d'actions nocturnes pour exiger des aides concrètes face à la sécheresse et à l'endettement des fermes.

Dans la nuit du dimanche premier novembre au lundi deux novembre, la Coordination rurale du Gers a mené une nouvelle action syndicale décisive. Cette mobilisation nocturne visait plusieurs établissements bancaires et la Mutualité sociale agricole, désignée sous l'acronyme MSA. Sept communes du département ont été concernées par ces interventions ciblées : Samatan, Auch, Fleurance, Lectoure, Condom, Eauze et Vic-Fezensac. Cette opération marquait une étape importante dans la contestation actuelle du monde agricole local.

Sécheresse et faillites agricoles en Gers

Face aux difficultés financières croissantes des exploitations agricoles, aggravées par une sécheresse estivale historique, le syndicat dénonce l'insuffisance des aides apportées par les pouvoirs publics. À travers cette mobilisation, la Coordination rurale du Gers entend tirer une nouvelle fois la sonnette d'alarme sur la situation précaire des fermes gersoises. Ces exploitations, déjà fragilisées par les tensions économiquesstructurelles du secteur, doivent désormais composer avec les conséquences désastreuses de conditions climatiques extrêmes.

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Les conditions climatiques particulièrement difficiles ont lourdement pesé sur les productions agricoles récentes. Les rendements enregistrés sont extrêmement faibles, ce qui fragilise davantage la trésorerie de nombreuses fermes. Une situation d'autant plus préoccupante que les charges fixes et les échéances financières continuent de peser lourdement sur les agriculteurs locaux. Les caisses des exploitations se vident progressivement, créant une urgence de trésorerie immédiate pour la survie des entreprises agricoles.

Dénonciation des aides insuffisantes

Pour Jérôme Courrèges et Nicolas Fortin, coprésidents de la Coordination rurale du Gers, la situation ne cesse de se détériorer rapidement. Ils déplorent que malgré les annonces officielles de l'État, rien ne soit fait concrètement sur le terrain. Les représentants syndicaux souhaitent adresser un avertissement ferme aux pouvoirs publics et aux organismes financiers concernant cette dégradation continue. Ils insistent en affirmant que le monde agricole traverse une période critique et réclament des réponses tangibles plutôt que de simples déclarations.

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Sur le terrain, les difficultés de trésorerie se multiplient à un rythme inquiétant pour les éleveurs et les céréaliculteurs. Les agriculteurs affirment ne recevoir que des paroles de compréhension sans aucun accompagnement financier réel. Les paysans réclament du concret et de la trésorerie disponible immédiatement pour faire face à leurs obligations quotidiennes. Les coprésidents regrettent notamment l'absence de dispositifs suffisamment accessibles pour soulager directement les exploitations en difficulté financière.

Crise de l'endettement et prêts inaccessibles

Les représentants syndicaux pointent également du doigt les prêts à taux zéro annoncés par le gouvernement, jugés inopérants. Selon eux, ce dispositif peine à se concrétiser sur le terrain pour ceux qui en ont le plus besoin. Les personnes susceptibles d'utiliser ces prêts se voient refuser l'accès par leurs banques, étant considérées comme déjà trop endettées. Cette situation est assimilée à de nouveaux effets d'annonce déconnectés de la réalité économique des exploitations locales.

Les besoins des exploitants sont immédiats, notamment pour nourrir leurs animaux et faire face aux dépenses courantes essentielles. Quant aux enveloppes financières annoncées pour soutenir l'agriculture gersoise, les coprésidents les jugent largement insuffisantes. Ils prennent l'exemple d'une enveloppe de trois millions d'euros rapportée aux quelque cinq mille cinq cents exploitations du département. Cette somme représenterait à peine cinq cent cinquante euros par ferme en hypothèse de répartition uniforme, une somme dérisoire face aux coûts.

Urgence de trésorerie pour les fermes

Une autre enveloppe de un million quatre cents mille euros a été annoncée attribuée pour le département, mais cela reste insuffisant. Pour illustrer le décalage entre les aides annoncées et les dépenses, les syndicats rappellent qu'un camion de foin vaut quatre mille cinq cents euros. Pour Jérôme Courrèges et Nicolas Fortin, l'urgence est désormais de permettre aux exploitants de retrouver des marges de manœuvre financières vitales. Ils veulent de l'argent dans les trésoreries pour aider les agriculteurs à faire manger leurs bêtes.

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Les dirigeants syndicaux précisent ne pas se plaindre pour le plaisir, mais par nécessité économique absolue. Ils considèrent que la façon la plus simple de pénaliser l'État est de bâcher les radars sans relâche depuis des mois. Cette action symbolique s'ajoute aux manifestations qui ont déjà conduit à des convocations judiciaires pour certains membres. La Coordination rurale du Gers dénonce un acharnement judiciaire tout en réclamant un plan d'urgence face au manque d'eau persistant.