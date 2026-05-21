German Suspect in Jonathan Coulom Murder Case Faces Trial in France

Twenty-two years after the murder of Jonathan Coulom, a German criminal is being tried in the Loire-Atlantique court of assizes. A former police officer who led the investigation explained why the initial focus was on the local angle. The disappearance of Jonathan Coulom, who was staying with his class at a holiday camp in Saint-Brevin-les-Pins, was confirmed on April 7, 2004. His body, wrapped in a tarp, was found on May 19 in an isolated pond about thirty kilometers away. The autopsy could not determine the exact duration of immersion but it was estimated to be 'between one and three weeks', according to experts. These conclusions led the investigation to the local angle. The pond is not visible from the roads around it, as the investigators point out. On April 22, before the discovery of the body, German police arrived in France to investigate several murders of children committed in similar circumstances and to look into cases of sexual abuse in holiday camps. The suspect is mobile, tall, and dressed in black. They believe he is the perpetrator but what do they bring other than a tip? There are no tangible evidence that could help with the investigation. The German angle, what does that mean, where are we going?

Vingt-deux ans après le meurtre de Jonathan Coulom , un criminel allemand a été jugé par la cour d'assises de Loire-Atlantique. Ce jeudi 21 mai, un ex-gendarme qui a dirigé l'enquête a expliqué pourquoi les enquêteurs ont, d'abord, privilégiée la piste locale.

La disparition de Jonathan Coulom, qui séjournait avec sa classe dans un centre de vacances de Saint-Brevin-les-Pins, est constatée le 7 avril 2004 au matin. Le corps du petit garçon, lesté d'un parpaing, est retrouvé le 19 mai dans un étang situé à une trentaine de kilomètres de là. L'autopsie ne permet pas de déterminer précisément la durée d'immersion du corps mais celle-ci pourrait se situer 'entre une et trois semaines', selon les experts.

Ces conclusions orientent l'enquête vers la piste d'un individu local qui aurait pu séquestrer l'enfant. L'étang n'est par ailleurs pas visible depuis les routes présentes aux alentours, relèvent les enquêteurs. Dès le 22 avril, avant la découverte du corps, des policiers allemands se rendent en France : ils enquêtent sur plusieurs meurtres d'enfants commis dans des circonstances approchantes et s'intéressent aussi à des cas d'agressions sexuelles dans des centres de vacances.

Le suspect est mobile, de grande taille, vêtu de noir. Ils sont persuadés que c'est leur auteur mais qu'est-ce qu'ils nous apportent à part un signalement ? Il n'y a pas d'éléments tangibles qui pourraient nous permettre de faire des investigations. La piste allemande, ça veut dire quoi, on va où





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